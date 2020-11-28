極光照耀屏東天空 屏東聖誕節絢麗點燈
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-11-28 10:20:00
2020屏東聖誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成「極光聖誕村」，光彩絢麗燈飾加上氣勢磅礡主燈「極地破冰號」燈光秀，為全臺唯一的極光饗宴！27日晚間在縣長潘孟安及各級地方代表的領航點燈啟動，由燈光與音樂交織而成的燈光秀，造雪機讓屏東下起冬雪，滿天飛舞雪花與極光灑滿會場，讓來公園的大小朋友都開心尖叫感受。
潘孟安表示，去年以金色浪漫為主題，吸引數十萬名遊客到屏東賞燈，如同過年般熱鬧，今年的燈飾、活動依然精彩，連海報、候車亭發揮創意製作成立體互動式，讓活動宣傳多一度的樂趣。歡迎民眾在無法出國期間，到多一度的屏東體驗不一樣的聖誕氛圍。今年在屏東公園設置10大主題燈飾及光環境，除有氣勢磅礡、高達5米的主燈「極地破冰號」外，還有網美打卡聖地「極光雪原」、「極光大道」；如星空閃耀的「極地星空」及高達6米的「聖誕樹村」等燈飾，而由捕夢網、願望及幸福網羅而成，位於仁愛路及公園路口的「築光所向」也不容錯過。 傳播處指出，除了聖誕燈組外，今年系列活動也充滿巧思，12月每周末及12月24日至27日期間將有一連串的音樂演出、魔術秀、屏東下雪了及親子互動活動，其中還有聖誕打卡牆、聖誕主題拍貼機及相片氣球機，讓民眾現場照下自己的照片，印製在氣球上，製造一份獨一無二的聖誕禮物。 屏東公園27日點燈後，展期到明年3月1日止，活動期間亦於公園內設置小火車，每月分別搭設咖啡杯、旋轉木馬及海盜船等，只要憑小火車票根，即可免費搭乘。相關系列聖誕活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。