巴黎警痛毆非裔男 總統馬克宏「非常震驚」
中央社
calendar_today2020-11-28 06:02:11
（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國總統府官員今天表示，馬克宏總統對於非裔音樂製作人澤克勒在巴黎遭警察毆打的畫面，感到「非常震驚」。此事使法國政府面臨沈重的輿論壓力。
根據新聞網站Loopsider發布的影片，澤克勒（Michel Zecler）上週末在巴黎第17區準備進入一間錄音室時，遭到數名警察反覆毆打。Loopsider指出，澤克勒原本是因沒戴口罩被警察攔下，卻演變成種族暴力的受害者。澤克勒昨天與律師前往法國全國警察督察署申訴。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則在推特發文表示：「我要求（巴黎）警署署長將涉案警員暫時停職。」
法新社報導，一名法國政府消息人士透露，馬克宏（Emmanuel Macron）昨天已與達馬南討論過澤克勒事件，要求對施暴員警加以嚴懲。由於巴黎警方23日才使用催淚瓦斯驅離在市中心聚集的難民，因此本週以來飽受外界批評。針對驅離過程中有一名記者和一名難民遭到暴力對待，法國檢方已展開調查。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1091127