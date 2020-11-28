泰國反政府示威人士聚集　強烈反對政變

我是廣告 請繼續往下閱讀
抗議自10月中開始升溫，最近一次是25日在匯商銀行（Siam Commercial Bank）總部，抗議人士要求王室財產管理透明化。由於17日的抗議和25日的抗議都曾傳出槍響，各界憂心情勢惡化，網路上不斷有政變的傳聞，帕拉育則多次表示不會政變也不會戒嚴。
由多個抗議團體組成的「人民」（People）今天號召支持者聚集在曼谷北邊的拉拋路口（Lat phraoIntersection），表達人民強烈反對政變的訴求，抗議者在現場集體念出聲明，表示如果再發生政變，他們一定會站出來反對。
主要抗議團體之一的法政與遊行聯合陣線（UnitedFront of Thammasat and Demonstration）聲明指出，泰國過去有太多政變，歷史已經教會大家要保持警醒，政變就是在消滅制度，如果真的有政變，人民不會容忍。
抗議者今天舉著各式各樣的充氣娃娃出現在會場，為抗議增添了歡樂的氣氛，其中17日被用來抵擋警察驅離水柱的黃色小鴨，成為民眾爭相合照的吉祥物。
帕拉育19日發布聲明警告示威者將會受到法律全面制裁，政府和安全機構必須加強作為和徹底執法。帕拉育認為，情勢目前沒有往任何好的方向解決，可能演變成更多衝突、導致更多暴力，如果這樣下去，可能破壞國家和最受尊崇的制度。
警方已以刑法112條冒犯君主罪的罪名傳喚了12名主要抗議領袖，包括人權律師阿農（Anon Nampa）以及學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）、帕努沙雅（Panusaya Sithijirawattanakul）與巴利（ParitChiwarak）。（編輯：周永捷）1091127