2020台北金融博覽會　中國信託打造創新金融應用

2020台北金融博覽會今（27）日在台北世貿一館盛大開展，受邀參展的中信金控以「中國信託 隨你數位」為主軸，整合銀行、保險、產險、投信等各子公司14項創新金融應用服務，傳達中國信託Anytime、Anywhere零時差無所不在的金融服務。展出亮點包括在中國信託率先登場的Apple Business Chat創新應用技術、全臺首創訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」、首度曝光「AI智能算命」秒掃掌紋提供個人專屬保險規劃建議等。
中信銀行總經理陳佳文表示，中國信託以創新思維，持續突破數位金融應用，領先臺灣同業推出Apple Business Chat創新金融服務，讓客戶可透過 Apple 裝置上的Messages 應用程式，享受即時互動的創新金融服務。去年中國信託銀行推出數位品牌「Banking My Way隨你數位」，提供有溫度的數位服務，持續精進智能理財平臺，「智動GO」從第一代「自動再平衡」功能，進化到第二代「AI目標投資」功能，運用人工智慧技術提升客戶理財目標達成率；全臺首創的訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」將投資融入日常生活，刷卡同時累計零錢到虛擬撲滿，累積新臺幣100元以上，將自動從綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」，小資族用零錢就可無痛理財；Home Bank APP則新增信用卡管理功能，滿足客戶辦卡、綁卡、刷卡，到查詢額度、點數、權益等需求。
中信銀行個人金融副執行長楊淑惠指出，只有數位或只有實體的單一通路已無法滿足客戶，「新一代ATM」配備直立式19吋觸碰式螢幕，民眾可如同操作手機般滑動點選，交易中可即時查詢餘額，透過ATM綁定LINE官方帳號，在ATM完成提款轉帳交易會即時以LINE通知、品牌優惠券直接存進LINE、可即時查詢ATM交易後所累積的ATM點數和到期日，全面提升民眾在ATM交易的便利性。
台灣人壽保險公司則首度曝光結合命理的「AI智能算命」，蒐集上百種掌紋進行AI模型比對，透過生活化有趣的互動體驗，喚起民眾加強保險意識，提前規劃合適的人生保險方案。台壽保產險則展示即將推出的碎片化車險「得利汽車保險」以及「視訊理賠」功能，客戶在車禍事故當下即可透過手機與客服視訊連線，回報車損狀況並進行理賠立案，客服也可同步提供外撥連繫拖吊、報警、業務人員等服務。