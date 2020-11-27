2020台北金融博覽會　中國信託打造創新金融應用

2020台北金融博覽會今（27）日在台北世貿一館盛大開展，受邀參展的中信金控以「中國信託 隨你數位」為主軸，整合銀行、保險、產險、投信等各子公司14項創新金融應用服務，傳達中國信託Anytime、Anywhere零時差無所不在的金融服務。展出亮點包括在中國信託率先登場的Apple Business Chat創新應用技術、全臺首創訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」、首度曝光「AI智能算命」秒掃掌紋提供個人專屬保險規劃建議等。

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中信銀行總經理陳佳文表示，中國信託以創新思維，持續突破數位金融應用，領先臺灣同業推出Apple Business Chat創新金融服務，讓客戶可透過 Apple 裝置上的Messages 應用程式，享受即時互動的創新金融服務。去年中國信託銀行推出數位品牌「Banking My Way隨你數位」，提供有溫度的數位服務，持續精進智能理財平臺，「智動GO」從第一代「自動再平衡」功能，進化到第二代「AI目標投資」功能，運用人工智慧技術提升客戶理財目標達成率；全臺首創的訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」將投資融入日常生活，刷卡同時累計零錢到虛擬撲滿，累積新臺幣100元以上，將自動從綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」，小資族用零錢就可無痛理財；Home Bank APP則新增信用卡管理功能，滿足客戶辦卡、綁卡、刷卡，到查詢額度、點數、權益等需求。

▲2020台北金融博覽會今（27）日在台北世貿一館盛大開展，現場民眾踴躍至中國信託展區體驗與一日生活圈息息相關的金融服務。（圖／中信金控提供）

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠指出，只有數位或只有實體的單一通路已無法滿足客戶，「新一代ATM」配備直立式19吋觸碰式螢幕，民眾可如同操作手機般滑動點選，交易中可即時查詢餘額，透過ATM綁定LINE官方帳號，在ATM完成提款轉帳交易會即時以LINE通知、品牌優惠券直接存進LINE、可即時查詢ATM交易後所累積的ATM點數和到期日，全面提升民眾在ATM交易的便利性。



▲2020台北金融博覽會，中國信託隨你數位，打造創新金融應用，圖為金管會副主委邱淑貞（右三）、中信銀行總經理陳佳文（右二）、個人金融副執行長楊淑惠（左三）、中信金控技術長賈景光（右一）蒞臨中國信託展區。（圖／中信金控提供） 台灣人壽保險公司則首度曝光結合命理的「AI智能算命」，蒐集上百種掌紋進行AI模型比對，透過生活化有趣的互動體驗，喚起民眾加強保險意識，提前規劃合適的人生保險方案。台壽保產險則展示即將推出的碎片化車險「得利汽車保險」以及「視訊理賠」功能，客戶在車禍事故當下即可透過手機與客服視訊連線，回報車損狀況並進行理賠立案，客服也可同步提供外撥連繫拖吊、報警、業務人員等服務。