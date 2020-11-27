誇中國疫情控制得宜！胡錫進「到處跑」酸：在台灣會憋死

新冠肺炎疫情持續肆虐，有部分國家進入第三波流行爆發，各國醫療系統更是對感恩節、聖誕節、跨年後的疫情成長嚴陣以待。不過中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（27）日卻在微博發文，大讚中國防疫很成功，同時自曝疫情期間不能出國，他改在中國到處跑，更稱如果生活在台灣「如此好動的我，非得憋死不可」。

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胡錫進今早在微博發文提到，很慶幸自己能生活在中國，同時誇讚「中國這麼大，疫情控制得這麼好」，更稱現在國際旅行基本上已不能成行，但中國遼闊夠他到處跑，不會無聊，「要是這時候，我恰好是個新加坡人，或者生活在台灣，如此好動的我，非得憋死不可」。

▲胡錫進提到中國疫情目前控制得宜，並鼓勵國旅。（圖／翻攝自胡錫進微博）

此外，他也表示周圍有很多「出國控」的年輕朋友，在假期都跑到西藏、雲南、廣西，並透露等新疆疫情控制下來，他光在那裡就能消耗好幾個星期，並大讚「中國幾個邊疆省區比出國好玩多了」，文末更呼籲某些熱門景點門票該調整，也開玩笑表示這些門票動輒破百的票價屬於「侮辱人民幣罪」。

事實上全球疫情仍持續肆虐，台灣單日暴增14名境外移入確診個案，這是繼4月19號敦睦艦隊群聚感染事件爆發以來，當日確診人數新高；中國國家衛健委發言人米鋒25日則表示，中國近30天累計新增本土確診病例98例，是上一個30天的7.5倍；全球確診數更突破6千萬，累計6001萬4291例，其中141萬5258人病故。（編輯：楊智傑）