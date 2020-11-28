川普再受挫！欲阻拜登賓州勝選 遭上訴法院裁定敗訴
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-28 08:08:34
美國總統川普自大選日（ 11 月 3 日）後仍未正式承認敗選，並以選舉舞弊為由在多州進行法律戰。關鍵州之一的賓州 24 日確認民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）勝出，遭該州共和黨籍的聯邦法官麥卡勞（ Patricia McCullough ）緊急下令停止認證勝利事宜。可即便如此仍無助於挽救頹勢，聯邦上訴法院 27 日駁回川普團隊阻止拜登於賓州勝選的要求，川普推翻選舉結果的希望再度落空。
綜合外媒報導，賓州選舉委員會 24 日認證拜登在奪得該州 20 張選舉人票，但遭川普陣營以郵寄選票處理方式不一等理由，要求暫停認證選舉結果。美國第三巡迴上訴法院的 3 人法官小組於 27 日表示，川普團隊的指控並未提供任何證據，故駁回有關要求。拜登競選團隊發言人邁克·格溫（ Mike Gwin ）針對此事回應，直指選舉已經結束，這類的訴訟不會改變結果，只會繼續迎來失敗，亦不會改變拜登將在明年 1 月 20 日宣誓就職的事實。
川普的高級法律顧問珍娜·埃利斯（ Jenna Ellis ）則在推特上繼續指控，聲稱賓州的激進主義司法機構繼續掩蓋大規模欺詐的指控，很高興有機會向賓州州議會提交證據和事實，也將提案至最高法院。
雖然川普方面有意再上訴至最高法院，但分析指出，若再提不出證據證明真的存在大規模的欺詐、舞弊行為，川普想靠法律戰反轉的希望依舊渺茫。