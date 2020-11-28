管碧玲說明敬天惜食文化　呼籲藍營勿把豬內臟叫做雜碎

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管碧玲說明敬天惜食文化　呼籲藍營勿把豬內臟叫做雜碎

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-28 09:43:27

管碧玲
▲民進黨立委管碧玲說，不要把豬內臟叫做雜碎。台灣人愛吃內臟，不會嫌他們髒，所以「雜碎」這種高度負面的字眼，不是台灣人用來形容動物內臟的名詞。（圖／記者劉育辰攝）
國民黨立院黨團昨（27）天在立法院議場丟擲豬內臟、杯葛議事，還在臉書稱呼豬內臟是「雜碎」。對此，民進黨立委管碧玲透過臉書解釋，台灣的祖先篳路藍縷，窮困的生活發展出「敬天惜食」的文化，愛吃豬的內臟，是在這樣的歷史背景下發展出來的。而「雜碎」是中國人稱呼牛、羊的內臟，她呼籲國民黨不要用負面字眼把豬的內臟叫做雜碎。
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管碧玲說，台灣人愛吃內臟，不會嫌他們髒，所以「雜碎」這種高度負面的字眼，不是台灣人用來形容動物內臟的名詞。
管碧玲指出，豬（獸類）的內臟，台灣人說是「腹內」，如果是煮熟的，就叫「黑白切」；雞（禽類）的內臟叫做「下水」，煮出來的湯叫做「下水湯」。這是有修飾、有美化的用詞。大家去Google一下「雜碎」的意思，會發現絕大多數都說：「雜碎」指的是羊、牛的內臟，煮出來的湯，就叫做牛雜湯、或羊雜湯。「雜碎不是豬內臟的名字」。

管碧玲說，台灣的祖先篳路藍縷，窮困的生活發展出「敬天惜食」的文化，愛吃豬的內臟，是在這樣的歷史背景下發展出來的。祖先對食物的恭敬心使然，為豬的內臟，取的名字，因此相當美化。

管碧玲表示，國民黨用豬內臟潑灑行政院長蘇貞昌，豬農協會出來抗議，他們擔心國民黨這樣做，會影響人們不敢吃豬內臟。

管碧玲說，國民黨說豬的內臟叫做「雜碎」，用來潑灑也隱涵雙關語，罵蘇貞昌和民進黨是「雜碎」，豬的內臟在國會，被國民黨當作污穢的穢物來使用，豬的內臟徹底被污名化。
管碧玲質疑，國民黨內部沒有本土派嗎？為什麼連議事抗爭，都用中國的文化背景在展現？國民黨立委中的台灣人，你們在黨內完全矮化？完全無法說明台灣人食用豬的內臟「敬天惜食」的文化？你們何其忍心？要把中國人取牛羊內臟的名字：「雜碎」兩個字，硬加在台灣豬的內臟身上？「江啟臣不懂嗎？林為洲不懂嗎？負責保管豬內臟的許淑華，妳不懂嗎？」請不要用負面字眼把豬的內臟叫做雜碎。
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