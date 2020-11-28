名家論壇》李兆立／國民黨的豬內臟鬧劇

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然而，今天第13度杯葛失敗後，除了要求蘇貞昌道歉，大家根本不知道國民黨到底提出了什麼訴求，只記得國會的最大在野黨，一邊把豬內臟砸進國會議場裡，搞得場內臭氣沖天，一邊用噪音和手舉牌，不斷阻撓其他在野小黨進行質詢。
無論從結果或手段來看，這場杯葛不僅姿態難看，更是國會在野黨的嚴重失職。
首先，面對即將到來的萊豬進口，國民黨到底完成了什麼把關？
在野黨肩負監督執政的天職，對於政府的施政有疑慮，就應該提出清楚論述，與民意一起形成巨大壓力，來促使執政團隊政策喊停或進行修正。
萊豬進口，關鍵是政府如何把關台灣的食安，讓消費者能安心食用。結果我們卻看到，國民黨三個月來只有一個清楚的訴求，就是蘇貞昌道歉，並以此為由進行12次杯葛，也因此在議場丟出豬內臟。
問題是，豬內臟丟完，除了讓看到這則新聞的社會大眾感到噁心，以及造成議事人員後續清理的困擾外，請問有把萊豬擋下來了嗎？有釐清任何食安疑慮了嗎？或者，有照國民黨的訴求，讓蘇貞昌院長公開道歉了嗎？答案是通通沒有。
或者我們退一萬步，即便蘇貞昌公開道歉了，請問這就能化解食安疑慮，於是我們的國人未來就能放心食用進口美豬了嗎？答案是通通不能。
換句話說，這三個月的杯葛，或許真的傷害了民進黨的支持度，讓國民黨獲得政治利益，但從真正攸關民生的政策面來看，我們忍受著議事癱瘓和法案塞車，到頭來所得到的，其實是一場空。
再來，國民黨當了四年多的最大在野黨，政策和論述能力有任何進步嗎？
萊豬進口牽涉的議題其實很廣，包括從最源頭的科學證據及政策評估，到後續的產地查廠、邊境查驗、萊劑標示等，以及整個管理程序應有的法源依據。每一個環節，都是在野黨應該好好做功課，然後透過質詢監督，要政府好好向人民交代清楚的。
然而我們看到的國民黨，作為擁有38席立委的國會最大在野黨，絕大多數的力氣卻花在要閣揆道歉，不然就是罵民進黨2012年力擋美牛，如今卻護航美豬的昨非今是。
沒有透過質詢交鋒的實質監督，我們只能看到國民黨和民進黨互相指責靈魂交換，但對於美豬美牛的進口配套及政策論述，卻依舊原地踏步。民進黨還有執政優勢可揮霍，請問國民黨除了豬內臟，還拿得出什麼？
最後，國民黨作為最大在野黨，自己杯葛議事不質詢就算了，被排除後還繼續杯葛在野小黨進行質詢，到底是哪招？
議場上演的荒謬戲碼，不僅僅是滿地的豬內臟。當時代力量立委邱顯智上台對閣揆進行總質詢時，國民黨不僅全程用吹哨子來噪音攻擊，甚至出動人牆舉牌阻擋邱顯智的視線，逼得邱顯智只好站在椅子上，在七度遭國民黨打斷的情況下完成質詢。
姑且不論從議事規則上，用噪音去干擾佔用其他立委的質詢時間，有多麽欠缺民主風範，我們最無法理解的是，當民眾對於萊豬還有諸多疑慮，需要政府一一釋疑時，怎會有在野黨會出手阻攔呢？國民黨的著眼點到底是食安，還是自己的政治利益？
正如同國民黨自家的青年團所感嘆的，丟豬內臟和吹哨干擾的荒謬戲碼，不僅絲毫沒有達到任何監督效果，反而讓國民黨丟失了自己想要建立的理性溫和形象。
犧牲了立法院的監督機會，便宜了行政院免於答詢，那些豬內臟真正砸掉的，是國民黨作為最大在野黨的招牌。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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