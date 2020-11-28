東北季風肆虐！北台灣持續濕冷 恐現14度低溫
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-28 10:30:02｜update2020-11-28 10:37:11
東北季風到！今（28）日受到季風影響，從昨（27）晚開始就能明顯感受到濕冷的天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，周末至周一氣溫最低，北部恐出現14度低溫，這樣的天氣將會影響台灣一整周，直到下周三將又會有一股冷空氣抵台。
中央氣象局表示，今天冷空氣強度再增強，溫度上會比昨天再下降一些，桃園以北、東北部高溫只有20、21度，竹苗及花東地區高溫約23、24度，中南部白天仍有27、28度高溫，入夜後中部以北、東北部低溫約17至19度，南部及花東20、21度，中南部地區日夜溫差大，南北溫差也比較大。天氣方面，桃園以北及東半部地區有短暫雨的機率，建議外出攜帶雨具備用，其中東北部地區及大台北山區並有局部較大雨勢發生的機率，請多加留意，至於新竹以南地區則維持多雲到晴的天氣。
吳德榮表示，從模擬圖來看，東北季風影響北台灣的溼冷天氣還要持續一整周，不過其中還是有一些氣溫的變化，周末到周一這3天氣溫最低，周一有些微回溫，不過周三之後就又有一股冷空氣到達，不過會不會更冷更強，還需要多加觀察。吳德榮指出，從雷達回波圖看來，北台灣這一代將持續有降雨存在，雖然說含水量不是很高得並沒有顯著移動，東北部、北部的民眾還是要注意，降雨的時間一長還是可能達到大雨特報標準，預計周末清晨將出現最低溫，空曠地區低溫下探至14度。