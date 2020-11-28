新型冠狀病毒早在中國以外出現？世衛稱屬臆測
中央社
calendar_today2020-11-28 10:37:03
（中央社日內瓦27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）今天表示，對世衛而言，現在就稱新型冠狀病毒並非在中國出現，實是「高度臆測」的說法。
中國湖北省武漢市販售海鮮和野味的華南海鮮批發市場去年12月最先傳出病例，路透社報導，中國透過官媒推動外宣，指稱在武漢市發現病毒前，這種病毒就已經在外國存在，列舉的證據包括進口冷凍食品包裝上發現新型冠狀病毒，以及相關科學研究稱病毒去年就已在歐洲傳播。萊恩今天在日內瓦視訊簡報會上，被問到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是否可能最早出現在中國以外地區。萊恩表示：「我認為現在就稱此病並非在中國出現，對我們而言屬高度臆測。」
他還說：「從公衛角度來看，很明顯是從人類病例最先出現的地方開始調查。」他也說，證據可能之後導向其他地方。
他重申，世衛已準備派研究人員到武漢這處海鮮批發市場，進一步調查病毒起源。美國總統川普政府先前指控世衛以中國為中心，世衛多次否認這類說法。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1091128