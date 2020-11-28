鎖喉陳柏惟一戰成名！林為洲「還原現場」：只是要救同志
鎖喉陳柏惟一戰成名！林為洲「還原現場」：只是要救同志
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 11:20:58
為了杯葛萊豬，立法院昨（27）日再度上演全武行，而之前嗆聲要「1打35」的台灣基進立委陳柏惟，卻在現場遭國民黨立委林為洲鎖喉架離，實際表現和放話有所落差，引發網友熱議。而林為洲也在臉書發文還原現場，強調自己只是想「救同志，把3Q拉開而已」。
行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告遭杯葛，國民黨陣營堅持要蘇貞昌先為萊豬道歉才能上台，蘇貞昌則堅持不願道歉。隨後民進黨陣營試圖讓蘇貞昌順利上台，國民黨立委則群起丟豬內臟大鬧議場，現場十分混亂，隨後更爆發推擠衝突。而衝突中的焦點人物就是先前放話要「1打35」的台灣基進立委陳柏惟，只見陳柏惟與國民黨立委鄭天財起衝突後，隨即遭林為洲鎖喉架離，過程中還疑似被打了幾拳，場面非常火爆。
而林為洲則是在臉書親自發文還原現場，「細人不好相打，相打第一憨，不係打到人，就係分人打！讓我想到，在地客家歌手阿淘哥的童謠。其實，我只是要救同志，把3Q拉開而已。下週，我們將會提出，反萊豬、護食安的新論述」。
支持網友則紛紛在底下留言回覆說，「委員加油！今天戰力滿點！」、「以其人之道還治其身」、「他說他能打35個，身體應該很勇」、「感謝委員幫台中人教訓草包」。（編輯：倪浩軒）