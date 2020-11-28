伊朗核子科學家遇襲致死！外媒：恐不利拜登善後美伊關係

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國2015年在歐巴馬任內和俄、中、英、法、德等國共同達成與伊朗的核子協議，確保伊朗停止核武研發，但川普2018年悍然片面退出，與希望維持協議的西方盟國相左，川普政府還單獨對伊朗重啟制裁施壓。
「華盛頓郵報」報導，伊拉克則擔心川普任期尾聲的這幾週，恐在最後一刻與伊朗衝突而受殃及。
根據伊朗媒體消息，案發時法克里薩德（MohsenFakhrizadeh）是在自己所乘車輛行經伊朗北部時遭武裝殺手槍擊，送醫後不治。目擊者說，案發後，大批安全部隊在德黑蘭攔檢車輛，顯然是要揪出凶手。
紐時引述未具名的一位美方高層與兩位美方情報官員的說法，指以色列幕後策畫行刺，目前不清楚美國事前是否知悉。
路透社報導，美國現任總統川普任期只剩下數週，新任總統拜登將於明年一月就任，法克里薩德喪命一事，將使拜登更難以恢復前總統歐巴馬任內對伊朗的緩和政策。
伊朗方面把矛頭指向以色列，並暗指此案有川普默許。伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）推文稱有「以色列涉案的明確跡象」。
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的軍事顧問德甘（Hossein Dehghan）矢言「要對殺害這名受壓迫烈士的凶手，施以雷霆般的重擊」。
德甘推文說：「這些猶太復國主義者在他們盟友（指川普）政治生命的最後時刻，想對伊朗加強施壓，發起全面戰爭。」
據信與伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）關係密切的通訊應用程式Telegram頻道指出，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）已召開緊急會議，多名高階軍事指揮官與會。
以色列及美國政府對此都尚未發聲。以色列不願評論；美國白宮、五角大廈、國務院、中央情報局（CIA）及拜登的政權交接團隊都暫未置評。
西方國家及以色列情報機關多年來都認為法克里薩德是一項秘密原子彈計畫的神秘領袖。這項計畫已於2003年終止，但以色列及美國指控伊朗試圖捲土重來；伊朗則一向否認要把核能武器化。
歐巴馬執政時與伊朗達成協議，取消對伊朗的制裁，換取伊朗停止發展核子計畫。但川普繼任後改弦更張，恢復制裁伊朗。
拜登曾表示，他的目標是恢復歐巴馬時期的協議，但許多分析師認為困難重重。
馬萊（Robert Malley）曾在歐巴馬執政時擔任伊朗事務顧問，曾非正式為拜登團隊服務。馬萊表示，法克里薩德被殺害，是在川普任期尾聲的一連串行動之一，目的似乎是讓拜登更難與伊朗恢復往來。
他說：「用意之一單純是要盡可能在經濟上對伊朗及其核子計畫造成損害，另一個目的則可能是要讓拜登難以恢復（與伊朗的）外交往來及核子協議。」
一名美國官員本月稍早證實，川普曾指示軍事幕僚擬定一項襲擊伊朗的計畫，但後來在軍方幕僚勸說下放棄。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1091128