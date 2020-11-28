推「還河於民」 陳其邁巡視愛河上游北屋水質淨化場工程
推「還河於民」 陳其邁巡視愛河上游北屋水質淨化場工程
記者鄭婷襄/綜合報導
calendar_today2020-11-28 12:28:29
高雄市長陳其邁推動「還河於民」活動，今（28）日前往愛河上游北屋水質淨化場工程巡視，實地了解工程進度及未來完成後效益，而下午在愛河還有親水派對及啤酒花園活動，會不會小酌一杯？陳其邁笑說：「我是不太會喝酒，小酌一兩口還可以，三口就倒了」。
水利局表示，若只做截流工程對愛河水質提升有限，還必須提供乾淨水源才行，目前已完成中上游微笑礫間淨化場、檨仔林埤水質淨化場設置，若在加上興建中的北屋暨九番埤排水水質淨化場，明年2月進入運轉階段，未來每日將可挹注愛河2.95萬噸活水。陳其邁表示，愛河可以說是跟市民生活最密切的一條河川，我們也希望能夠不斷把水質弄得更好，讓我們能夠有一個更好的親水空間，環保局這幾天都持續在監測愛河水質狀況；目前愛河的截流已經達到90%，上游段現在採取包括在微笑、檨仔林埤，都有用礫間的處理，所以水質在控制當中，今天看的是北屋跟九番埤排水，希望說再更上游的這個部分，水質處理部分更加強，這樣整個愛河全流域水質也會更好。
最近許多活動，主要是要「還河於民」，希望建構一個「水岸城市」，不管是高雄海邊或者是愛河的下游，都能夠讓民眾方便親水，當他想划船，或者從事一些水上的一些活動，簡化行政程序能夠讓民眾能更親近河流跟海洋。今天下午觀光局也將在愛河畔舉辦親水派對還有啤酒花園的活動，媒體問到市長會不會下船狂歡，並小酌一杯？陳其邁笑說：「我會下船，但是我的技術應該是不會掉到水裡面，應該還可以啦，但我是不太會喝酒，小酌一兩口可以，三口就倒了」，並表示目前在愛河包括五福路到七賢路這個河段，環保局說今天的水質狀況也不錯，相信下午的活動也可以很順利的進行。