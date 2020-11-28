推「還河於民」　陳其邁巡視愛河上游北屋水質淨化場工程

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水利局表示，若只做截流工程對愛河水質提升有限，還必須提供乾淨水源才行，目前已完成中上游微笑礫間淨化場、檨仔林埤水質淨化場設置，若在加上興建中的北屋暨九番埤排水水質淨化場，明年2月進入運轉階段，未來每日將可挹注愛河2.95萬噸活水。