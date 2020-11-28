美逾1300萬人確診！感恩節前夕 機場仍有107萬旅客安檢
美逾1300萬人確診！感恩節前夕 機場仍有107萬旅客安檢
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-28 11:45:42
美國新冠肺炎疫情嚴重，截至台灣時間 28 日上午，全美已有 13086367 人染病、 264842 人死亡。而機場感恩節人流雖較往年減少，但仍突破百萬大關，所以是否會在假期後迎來新一波疫情高峰，也讓專家十分擔心。
綜合外媒報導，美國交通安全管理局（ TSA ） 27 日公布數據，感恩節前夕( 25 日)美國有逾 107 萬名遊客在機場接受安檢，相較於去年同天的 262 萬，大減了 5 成不只，顯示疫情仍對美國人度假造成一定程度的不便。感恩節前夕通常都是美國航運年度最忙的日期之一，今年人流雖已比往年減少，但 107 萬的受檢人次仍創疫情爆發以來的單日最高紀錄。
美國疾病控制及預防中心（ CDC ）曾在感恩節假期前呼籲民眾，今年宜留在家中、推遲旅行計畫，才能阻止病毒藉出遊、團圓聚會繼續擴散。不過本月 20 日至 21 日進行的民意調查中，仍有 37％ 的美國人民表示不打算改變原先的感恩節計劃， 31％ 的受訪者未採納 CDC 的建議， 57％的受訪者仍希望進行家族聚餐。
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