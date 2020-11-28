跨年假期疏運辦法出爐！阿妹台東開唱成交管重點

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在地有腳措施部分，擴大至台東地區辦理，民眾搭乘公路客運至宜花東地區後，持公路客運票證於指定租賃業者租車可享租車優惠。在完成租用車輛後，再持汽、機車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證，可於回程時至公路客運業者櫃檯請領票價優惠，租汽車折票價200元、租機車折票價100元，同時公路總局已協調宜花東地區之地方政府將市區公車加密班次，尖峰時段每30分鐘一班次。
在公路交通疏運部分，公路總局於宜花東高屏地區將提前於12月30日中午12時啟動疏運值班作業；蘇花路廊及南迴公路屬易壅塞路段，公路總局在蘇花路廊南下蘇澳地區、和平地區、北上崇德地區及南迴公路香蘭金崙路段分別實施大客車優先道措施，搭乘公共運輸將較自行開車節省行車時間，行經蘇花路廊南下將節省約35分鐘，北上將節省約15至20分鐘，行經南迴公路將節省約7分鐘。
其他省道易壅塞路段或觀光風景區，公路總局也依連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，請用路人出遊前也注意各路段的交通路況及可能壅塞的路段及時段，避開壅塞及尖峰時段出遊。
本次連續假期各地皆有舉辦相關的元旦活動，如北部地區八里、福隆，中部地區南投清境、日月潭、谷關，南部地區阿里山、劍湖山樂園、義大遊樂世界，東部地區宜蘭花蓮及台東海濱公園等，預估鄰近省道路段將湧入車潮，公路總局提醒民眾參加活動夜間或清晨時段行車注意安全小心駕駛。
另外公路總局也指出，台東跨年晚會由歌手張惠妹以演唱會形式取代跨年晚會，預估相較以往將有更多車輛湧入台東地區，對此公路總局規劃於元旦假期開行高鐵左營站往返台東轉運站之公路客運直達臨時路線，台東縣政府已規劃相關交通管制、臨時停車場及開行接駁車等措施，鄰近活動會場省道台11線部分，公路總局已規劃替代路線及配合設置標誌導引牌面。