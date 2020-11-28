110年春節離島機票12月8日開賣　 澎湖釋出121,210座位數

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部民航局表示，參考以往連續假期旅客搭機需求，訂定110年春節假期航空疏運期間自2月6日至17日為航空疏運期，共計12天。各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，統一納入訂位管制，並要求各航空公司注意訂位情況，後續將視訂位狀況規劃第二波加班機。
民航局提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客於統一訂位時間所訂機位，應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票，請旅客特別留意，並為避免因部分旅客重複訂位以致影響多數民眾權益，各航空公司仍將循往例於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制。
另春節期間於2月6日至13日臺灣出發往離島方向，以及2月13日至17日離島出發回臺灣方向機票加註前揭使用限制；退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」。民航局也建議春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，亦建議居住各離島之鄉親可安排赴臺團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。
縣府旅遊處表示，若民眾於12月8日第一波開放訂位日訂不到機位，請於是8日晚間8時過後，逕上各航空公司官網或於9日於上班時間洽詢客服專線候補訂位，各航空公司候補數據將為民航局協請各航空公司主動增開航班參考依據。