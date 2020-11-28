「農，好市集」推廣台灣優質農產品　農會盼優先愛用

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活動以二大主軸進行，其一是「農，好市集」，邀集各地青農及農會共23攤參展，展出的芋頭、花生和蔬果新鮮又好吃，適逢假日，不少親子大手牽小手一起參觀選購，讓攤商忙得應接不暇。
其二是展出中華民農農會多年推動農業成果，諸如，開發「青農帶路-十大食農體驗經典路線」、「國產雜糧十大經典路線」及「茶覺輕旅行-十大臺灣特色茶旅行」等，將農業結合輕旅行，輔導農業轉型，提升農業經濟價值，成果卓著。
在一系列資料展出中，最吸睛的莫過於「阿公阿嬤家傳食譜分享」，展示攤位打造古早灶爐，透過圖片及說明呈現一道道古早味，有「五柳枝」，海口人割稻仔飯艮的黑糖水泡白飯，還有阿嬤惜福的滋味「黃豆渣煎餅」等，有位阿嬤一邊參觀，一邊笑說「阮年輕時吃過黑糖泡白飯，現在吃不到了」。
此外，「雜糧小學堂」成果展，由10個國產雜糧產區農會，輔導青少年發揮四健作業組做中學精神，設計有趣活動推廣國產雜糧；農好手作教室以學農藝、容易學理念開課，讓民眾藉由農藝DIY親近農業。益智闖關則以當季農產品、安全標章及農推成果等主題，設計蔬果小博士、農推尋寶趣、添糧好個秋、標章全攻略及猜猜智多星等5道互動式遊戲，讓小朋友既闖關也長知識，寓教於樂。