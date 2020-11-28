「農，好市集」推廣台灣優質農產品　農會盼優先愛用

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「農，好市集」推廣台灣優質農產品　農會盼優先愛用

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-11-28 13:26:12｜update2020-11-28 13:26:40

「農，好市集」推廣台灣優質農產品 農會：盼優先愛用
▲「農，好市集」活動，由來自台南仁德農會千歲團表演阿公阿嬤遊台灣拉開序幕。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.28)
為推廣台灣優質農特產品，中華民國農會今（28）日舉辦「農好市集暨農業推廣成果展」，邀請來自全台農會、青農及有機農民設攤展售外，並展出青農帶路-十大食農體驗經典路線等成果，吸引很多民眾參觀採購農會總幹事張永成表示，希望藉由多面向農業發展，引領民眾認識台灣優質農產品，並以「優先愛用」實際行動，力挺台灣農業永續發展。
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今天登場的「農，好市集」展售活動，由來自台南仁德農會千歲團演出「阿公，阿嬤遊台灣」揭開序幕，20幾名銀髮長輩在載歌載舞聲中，一一介紹台灣各地風土民情與農特產品，逗趣對話與超萌扮相，贏得熱烈掌聲。
▲在「農，好市集」活動中，仁德農會千歲團的精彩表演，贏得熱烈掌聲。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.28)
▲在「農，好市集」活動中，仁德農會千歲團的精彩表演，贏得熱烈掌聲。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.28)
活動以二大主軸進行，其一是「農，好市集」，邀集各地青農及農會共23攤參展，展出的芋頭、花生和蔬果新鮮又好吃，適逢假日，不少親子大手牽小手一起參觀選購，讓攤商忙得應接不暇。

其二是展出中華民農農會多年推動農業成果，諸如，開發「青農帶路-十大食農體驗經典路線」、「國產雜糧十大經典路線」及「茶覺輕旅行-十大臺灣特色茶旅行」等，將農業結合輕旅行，輔導農業轉型，提升農業經濟價值，成果卓著。

▲「農，好市集」推廣台灣優質農產品
▲「農，好市集」推廣台灣優質農產品 ，並展示農會多年來擴廣成果。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.28)
在一系列資料展出中，最吸睛的莫過於「阿公阿嬤家傳食譜分享」，展示攤位打造古早灶爐，透過圖片及說明呈現一道道古早味，有「五柳枝」，海口人割稻仔飯艮的黑糖水泡白飯，還有阿嬤惜福的滋味「黃豆渣煎餅」等，有位阿嬤一邊參觀，一邊笑說「阮年輕時吃過黑糖泡白飯，現在吃不到了」。
此外，「雜糧小學堂」成果展，由10個國產雜糧產區農會，輔導青少年發揮四健作業組做中學精神，設計有趣活動推廣國產雜糧；農好手作教室以學農藝、容易學理念開課，讓民眾藉由農藝DIY親近農業。益智闖關則以當季農產品、安全標章及農推成果等主題，設計蔬果小博士、農推尋寶趣、添糧好個秋、標章全攻略及猜猜智多星等5道互動式遊戲，讓小朋友既闖關也長知識，寓教於樂。
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