川普要威斯康辛州最大郡重計 拜登票變多仍領先
中央社
calendar_today2020-11-28 13:20:07
（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國總統川普競選陣營要求威斯康辛州最大郡密爾瓦基郡重新計票，結果今天顯示民主黨對手拜登（Joe Biden）得票略增。
密爾瓦基郡（Milwaukee County）重新計票結果顯示，在近46萬票中，拜登（Joe Biden）領先幅度略增132票。總得票數來說，拜登多了257票，川普僅多125票。共和黨籍的川普在威斯康辛州以2萬多票差距敗給拜登後，川普陣營要求此州人口最多且傾向民主黨的兩大郡重新計票，此舉將花費300萬美元（約新台幣8555萬元）。戴恩郡（Dane County）料於29日完成重新計票。
多家媒體報導，拜登在本月3日大選中，普選票數比川普多約600萬張，選舉人票數也以306張領先川普232張，超過270張當選門檻。
密爾瓦基郡重新計票結束後，郡書記官克利斯坦森（George Christenson）說：「重新計票顯示我們早已知道的結果，那就是密爾瓦基郡選舉公平、透明、準確又安全。」路透社提到，川普陣營預料仍會對威斯康辛州整體結果發動司法挑戰，但快沒有時間，威斯康辛州預定12月1日認證大選結果。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1091128