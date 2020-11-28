台中精科園區員工遭機檯斷指 警急開道
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-28 15:00:00
台中市南屯精科園區一名曾姓員工操作機檯時不慎壓斷手指大量出血，同事騎機車載他出廠就醫途中謊張又不熟路況，幸好遇見工業區派出所巡羅員警經過，趕緊揮手求助，員警瞭解狀況後立即鳴笛開道，在最短時間內護送曾姓員工到林新醫院急診室醫治，警察為民眾服務的事蹟再添一椿。
中市警第六分局工業區派出所巡佐程大坤、警員鄒萬平11月23日近午11時許，巡邏經過南屯區向上路與嶺東路口時，遇到有一位騎機車民眾揮手求助，原來他機車後坐載的同事的手指遭工作機具壓斷且大量出血，同事載他就醫途中卻不熟路況，近午時分交通車潮又逐漸湧塞，急得如鍋上螞蟻。員警瞭解此緊急狀況後當機立斷說「跟著我走！」，立即鳴笛開道，迅速引導民眾前往最近的林新醫院就醫，抵達醫院後即由急診室醫護人員接手處理創傷，同事看到受傷的曾男能及時就醫，心中的大石頭總算放下，頻頻向員警道謝，表示若非員警即時的協助，爭取在最短的時間內抵達醫院，他們不知何時才能順利救醫，作業員是靠雙手工作賺錢，若斷指影響工作，生活也會大受影響，非常感謝警察的協助。