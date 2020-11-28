快訊／新增9例有8人為印尼移工　同班機37人列接觸者

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指揮中心指出，案645為本國籍40多歲女性，長期居住美國，因計劃返台探親，今年11月19日入境，迄今無疑似症狀。個案居家檢疫期間，提出外出奔喪申請，於11月26日由衛生單位安排自費採檢，因檢出陽性於今日確診。由於個案無症狀，且居家檢疫期間未與其他人接觸，故尚無須匡列接觸者。
指揮中心表示，案646、647及649均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，今年11月13日搭乘同一班機來台工作，入境至檢疫期間無症狀，11月26日進行集中檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於3人無症狀，且檢疫期間未與其他人接觸，故無須匡列接觸者。
指揮中心表示，案648為印尼籍20多歲男性移工，今年11月15日來台工作，入境至檢疫期間均無症狀。指揮中心自11月20日起暫緩4家印尼仲介公司之仲介移工來台，並針對10月已入境之該4家公司仲介產業移工共30人進行回溯性採檢，共採檢27人，其中案648於11月27日採檢，因檢出陽性於今日確診，其餘26人皆為陰性。已掌握個案之接觸者共3人，均為防疫旅宿工作人員，其中1人有症狀已安排就醫採檢，其餘2人無症狀，列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計648例確診，分別為556例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明，案530移除為空號，確診個案中7人死亡、556人解除隔離、85人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。