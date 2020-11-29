《如果30歲還是處男》終於互表心意！全網嗨翻天

日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》在日本、台灣好評不斷，在最新的第8集中，安達清（赤楚衛二 飾）與黑澤優一（町田啟太 飾）終於互表心意，開始了第一次的約會。戲外，赤楚衛二跟町田啟太也在第8集前合體直播，提到該集2人感情進入新篇章，連拍攝時的氛圍都變得很不一樣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 該劇讓赤楚衛二跟町田啟太躍升新一代男神，町田啟太2019年發行的寫真書再度熱賣，並登上網路書店寫真集排行榜的單日冠軍；赤楚衛二也於11月推出首部寫真書，還沒開賣就宣布再版，光是簽名就簽了6個小時。直播中，町田關心他的新書時，赤楚還不忘「放閃」，笑說：「（在書店裡）想放在町田先生的寫真集旁邊！」甜蜜互動讓網友尖叫不已。 提及印象深刻的台詞，赤楚衛二想到的居然是自己NG的橋段，原本應是「我不討厭你的親吻」，卻說成「我不討厭與你接吻」，雖然當場被導演糾正，但無意說錯的台詞卻當下讓町田啟太大為動搖，腦內小劇場不斷。而町田印象最深刻的第一名台詞，則是懷著暗戀7年心情的黑澤對安達說「我喜歡你」的直球告白。《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》每周五凌晨1點獨家在KKTV播出。▲▼劇中，町田啟太（上下圖右）跟赤楚衛二的互動深受觀眾喜愛。（圖／KKTV）