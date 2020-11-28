史上最大國防採購 酈英傑：美國助台發展不對稱作戰能力
史上最大國防採購 酈英傑：美國助台發展不對稱作戰能力
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-28 14:56:52
美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今（28）日應中華民國國際關係協會邀請，以「變動世界局勢下的美台夥伴關係」發表演講。對於美國對台軍售議題，酈英傑指出，今年2020年，台灣被認為是美國對外軍售的第一大客戶，而今年也是台灣史上最大的年度國防採購，美國協助台灣發展不對稱作戰能力。至於美國選出新總統，酈英傑說，長期以來，美國兩大黨履行《台灣關係法》所規定的相關義務，所以這趨勢在美國新政府還是會持續。
酈英傑說，AIT與外交部3月共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，展現台美攜手對抗肺炎疫情的決心。雙方在既有的交流合作基礎上，繼續推動更多層面的合作。在肺炎肆虐全球之際，美國與其他理念相近的國家支持台灣參與WHA（世界衛生大會），聲量前所未有。台美上週進行首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，對此，酈英傑表示，這項歷史性對話匯集台美雙邊高層代表與會，討論未來雙邊經濟相關領域的合作。更早之前，美國也與台灣在供應鏈重組議題上合作，以及台灣電信商符合美政府「乾淨網路計畫」，美台也發布「5G共同宣言」。另外，中國在世界各地設置「孔子學院」，負責大外宣，酈英傑指出，這代表中國的審查與意識型態。酈英傑也說，蔡英文總統日前宣布「2030雙語國家政策」，他希望台美教育機構能多交流。