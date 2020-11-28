物價漲經濟差！疑壓力大暴走 金正恩處決、派駭客樣樣來
物價漲經濟差！疑壓力大暴走 金正恩處決、派駭客樣樣來
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-28 14:59:47
因新冠肺炎衝擊，全球各國不論內部疫情嚴重與否，都難免遭到池魚之殃，若是本來經濟狀況就不佳，恐怕影響會更大。有南韓媒體引述南韓國家情報院消息，北韓近日因匯率暴跌、物價飛漲，種種現象讓最高領導人金正恩感到龐大的壓力，甚至出現一連串不合理行為，包含處決匯兌巨頭、派駭客試圖入侵別國網路竊取新冠疫苗資訊等。
根據《韓聯社》等外媒報導，南韓國家情報院 27 日在國會情報委員會議上表示，北韓近日物價上漲、開工率低，經濟狀況相當不好。開工率主要是受原材料設備進口中斷波及，而新冠疫情釀致的長期封鎖措施，導致經濟更加困難，今年 1-10 月與中國的貿易規模降到只剩去年同期的 1/4 ，還由於中國物資被禁運，白糖、調料等食品價格漲幅高達 4 倍。疫情讓北韓多處都呈封鎖狀態，包含羅津、惠山海域，以及平壤和慈江道；報導並指出，因擔心海水被新冠病毒污染，北韓甚至中斷了捕撈和海鹽的生產。
國際制裁、疫情、天災，又難以接收到外界物資，北韓面臨的危機讓金正恩備感壓力，先後於 8 月處決了違反防疫守則私下運入物資的幹部，以及 10 月底匯率劇烈波動時，平壤某名外幣兌換巨頭。
除此以外，報導也稱北韓企圖攻擊南韓一間製藥公司的內部網絡以竊取疫苗信息；另據《路透》引述消息人士透露，來自北韓的駭客近日接連冒充網路社群公司 LinkedIn 及 WhatsApp 的招聘人員，以提供工作機會為誘因，與英國阿斯特利康製藥公司的員工接觸，藉口發送職務說明的文件，以其中暗藏的惡意程式試圖入侵對方電腦，以竊取疫苗信息，但皆未能成功。
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