持陽性報告也能返台？一張圖說明登機前採檢新規定

日前指揮中心公布旅來台新制，關於秋冬防疫專案要求「旅客登機前需附3日內核酸檢驗報告」一事，指揮中心預防醫學辦公室防疫醫師林詠青今（28）日於臨時記者會上說明，提到要交報告並不是一定要是陰性才可以登機，而是讓旅客、航空公司了解所有人的健康狀態，以方便後續相關安排。

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林永青表示，此作法是依傳染病防治法第58條第1項第2款規定，旅客搭機時應配合出示新冠肺炎核酸檢驗報告，並依同法第17條第1項、第59條第1項、第3項及港埠檢疫規則第24條規定，請航空公司於境外旅客登機前檢查該項檢驗報告法可提供，否則必須裁罰，不過但是還是需要有一些緊急的狀況，例如當地沒有提供這樣的採檢服務，不可歸責個人因素，只要事前告知簽立切結書，都可以登機，進入台灣之後還是要進行自費檢驗，返台後就不會裁罰。

▲旅客登機前需附3日內核酸檢驗報告說明。（圖／指揮中心提供）

林永青說明，不是持陰性報告才能登機，就算是陽性報告，當地國本來就有隔離治療的規範我們無法要求當地國要怎麼做，只是希望在可以登機後，飛機上的乘客就可以受到妥善的保護，也因此才會在昨天的新聞稿內提出法條，最主要的重點是在於，這些政策的依據，也希望提供給大眾檢視，「我們不是幫大法官做釋憲解釋，也是供大家評論，持續修正補足。」





另外，林永青指出，我國的駐外館處也是很努力在搜集相關資訊，旅客也可以和駐外館處聯繫，請求協助，還是希望盡量讓旅客知道自己的健康狀況，也是讓大家知道在飛機上是可以受到保護的，至於陽性個案是否適合登機本來就需要做評估，如果在台灣確診個案是一定要隔離的，在某些國家輕症患者是在家隔離，但是否可以出境則是由國家規範，指揮中心不會去介入，另外每個航空公司也有自己的規範，建議民眾確定相關狀況後再行登機。



