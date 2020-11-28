神將戴口罩除疫？嘉義成立臺灣第一支口罩神將團

嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟今(28)日成立臺灣第一支口罩神將團，並將開始1個月的歡喜財神祭﹔財神廟表示，奉濟公禪師、五路財神聖諭，將舉辦為期1個月「除疫拚經濟．歡喜財神祭」活動，特別打造全臺第一支彩色口罩神將團，大小三太子、五路財神等神將20尊，還有獨創的「財神罩我」口罩免費送。 我是廣告 請繼續往下閱讀 位於中埔鄉的歡喜財神廟今天成立全臺第一支、戴彩色口罩的神將團，並將舉行為期1個月的歡喜財神祭。廟方為響應政府從12月1日開始的秋冬防疫新措施，將全團大大小小的三太子、五路財神、濟公禪師、趙康溫馬、千里眼順風耳等20尊神將，全部都別出新裁的戴上彩色防疫口罩。嘉義縣長翁章梁應邀為正殿的歡喜神燈，主持揭燈及「財神罩我」口罩加持儀式，形容神將戴口罩宣導防疫，非常有創意，宣傳效果一百分。翁章梁指出，秋冬是流行性感冒好發季節，秋冬防疫專案12月1日實施，進入特定場所或者無法保持安全距離的地方，一定要戴口罩，防疫最好的方法就是保護自己，請大家一定要配合，「記得戴口罩」。▲全團大大小小的三太子、五路財神、濟公禪師、趙康溫馬、千里眼順風耳等20尊神將，全部都別出新裁的戴上彩色防疫口罩。(圖／嘉義縣政府提供）