霧峰警「詐騙防衛隊」桌遊　成效佳

我是廣告 請繼續往下閱讀
霧峰分局表示，詐騙案件手法花招百出，時而推陳出新，當然也會老調重彈，實在令人防不勝防，刑事局特別以強化長者詐騙防阻意識為題，提供臺灣詐騙案件態樣與最新防詐資訊，藉由「詐騙防衛隊」桌遊，融入真實詐騙情節，及日常生活中可能遇見的詐騙話術，讓銀髮族長者們在遊戲中學習防詐新知，提高防詐意識，有效防止詐騙案件發生。警方主動至轄內銀髮關懷據點推廣「詐騙防衛隊」桌遊。
主持人利用模擬卡製造不同詐騙情境，每位樂齡玩家們須運用角色的任務卡及擲骰子方式，彼此相互合作努力協助遊戲主角「老王」降低詐騙風險指數「恐慌值」，阻止詐騙集團的陰謀，讓長輩們從遊戲中認清詐騙手法及術語，讓長輩們在寓教於樂中學習防詐知識。
經過幾回遊戲後，銀髮族玩家紛紛笑稱要勸別人回頭「果然是不簡單」，直呼詐騙集團洗腦功力真的是太可怕，也更能體會到警方平時阻止民眾受騙真的很辛苦，提醒自己一定要認真牢記防詐知識以免被騙。
霧峰分局表示，防制詐騙案件發生一直都是警方重點工作，最有效的預防詐騙方式乃是提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害。警方會持續、主動至轄內各社區、長青學苑等樂活關懷據點，擴大樂齡長者防詐宣導工作，讓銀髮族都能提昇防範詐騙意識及防詐能力，保障民眾財產安全。