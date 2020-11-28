霧峰警「詐騙防衛隊」桌遊　成效佳

詐騙已是全民公敵，損害民眾財產甚鉅，霧峰警分局有感年長者常成為詐騙集團的對象，甚至被騙了畢生積蓄，遂經常到轄內社區、長青學苑或慈善基金會等關懷據點舉辦犯罪預防宣導，大里區大砌四方社區成立新的長青關懷據點，特地主動至該社區舉辦1場有別以往的「詐騙防衛隊」桌遊活動。

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「詐騙防衛隊」桌遊，讓現場20餘位阿公、阿嬤扮演警察、銀行員或親友等勸導及阻止遊戲主角「老王」匯款或交付現金，藉由桌遊翻轉傳統宣導方式，讓參與桌遊的長輩們體驗警察平日絞盡腦汁地勸阻民眾受騙上當的辛勞，果然效果不錯。同時，不讓時下年輕人專美於前，讓長輩們也覺得能玩屬於自己的桌遊，現場引起陣陣歡笑，氣氛熱絡。

霧峰分局表示，詐騙案件手法花招百出，時而推陳出新，當然也會老調重彈，實在令人防不勝防，刑事局特別以強化長者詐騙防阻意識為題，提供臺灣詐騙案件態樣與最新防詐資訊，藉由「詐騙防衛隊」桌遊，融入真實詐騙情節，及日常生活中可能遇見的詐騙話術，讓銀髮族長者們在遊戲中學習防詐新知，提高防詐意識，有效防止詐騙案件發生。警方主動至轄內銀髮關懷據點推廣「詐騙防衛隊」桌遊。

主持人利用模擬卡製造不同詐騙情境，每位樂齡玩家們須運用角色的任務卡及擲骰子方式，彼此相互合作努力協助遊戲主角「老王」降低詐騙風險指數「恐慌值」，阻止詐騙集團的陰謀，讓長輩們從遊戲中認清詐騙手法及術語，讓長輩們在寓教於樂中學習防詐知識。

經過幾回遊戲後，銀髮族玩家紛紛笑稱要勸別人回頭「果然是不簡單」，直呼詐騙集團洗腦功力真的是太可怕，也更能體會到警方平時阻止民眾受騙真的很辛苦，提醒自己一定要認真牢記防詐知識以免被騙。

霧峰分局表示，防制詐騙案件發生一直都是警方重點工作，最有效的預防詐騙方式乃是提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害。警方會持續、主動至轄內各社區、長青學苑等樂活關懷據點，擴大樂齡長者防詐宣導工作，讓銀髮族都能提昇防範詐騙意識及防詐能力，保障民眾財產安全。