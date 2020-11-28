朝野啟動修憲　葉俊榮：修憲要多跟國民溝通

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引言的前民進黨主席許信良說，台灣民主化的完成，就是經過6次憲改，憲改在李登輝手上完成，這是很難、很大的挑戰。許信良稱讚李登輝「人高大、命大、敢做大事」。
林佳龍表示，李總統被稱為「民主之父」，很重要就是因為推動憲改，李登輝主導了6次修憲，驅動台灣民主轉型，特別是總統直選、國會全面改選，形塑台灣現在的憲政體制。
林佳龍說，現在各界關心，新的憲改時刻是否再度來臨，到底台灣該如何完善民主體制、提升民主品質，因此發揚李登輝學，也學李登輝過去走過的路對當前台灣的發展有什麼樣的啟發。
葉俊榮指出，憲法已經改過的部分，他很難想像有重新修改的可能。例如總統直選，他不信以後會拿掉，國民大會不可能重啟，凍省、虛省也不可能恢復。他很難想像有人會翻案，因為過去修憲是有邏輯的。
葉俊榮說，憲法過去沒改的，未來有可能改，例如廢除考監兩院，未來是有機會廢除，大家可以討論。
葉俊榮也說，過去修憲圍繞在「國民大會」上，但現在已經不是國民大會的年代，未來要面對的是國民。所以，修憲要多跟國民溝通，要國民本位。政黨要謙虛一點，還要互相合作，才有可能。
林昶佐則表示，他很關心人權，因此列了人權清單、提出修憲案，人權清單也是其他國家在修憲時會放進去的。
林昶佐說，以人權的進展來講，台灣還有很多不足之處，現在的憲法是在1947年公布，之後世界上出現了很多人權公約。台灣的處理方法，不是放入憲法之中，如果人民的權利受到侵犯，都是告到法院，讓法官裁決。但他認為，人民的權利應該在憲法中清楚條列，而不是讓人民去告。