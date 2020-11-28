朝野啟動修憲　葉俊榮：修憲要多跟國民溝通

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朝野啟動修憲　葉俊榮：修憲要多跟國民溝通

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-28 16:01:31

修憲座談會
▲台灣智庫舉辦修憲座談會，與談人（由左至右）有民進黨立委陳亭妃、台大法律系教授葉俊榮、交通部長林佳龍、國史館館長陳儀深、東吳法律系教授胡博硯、立委林昶佐。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.28）
朝野現正推動修憲，台灣智庫今（28）日舉辦修憲座談會。前內政部長、台大法律系教授葉俊榮說，修憲要多跟國民溝通，要「國民本位」。所以，政黨要謙虛一點，還要互相合作，才有可能推動修憲。
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台灣智庫今（28）日下午舉辦「李登輝學」第2場座談會「憲政改革：六次憲改與台灣當前憲政議題」，與談人包括民進黨立委陳亭妃、台大法律系教授葉俊榮、台灣智庫共同創辦人林佳龍、國史館館長陳儀深、東吳法律系教授胡博硯和立委林昶佐。
引言的前民進黨主席許信良說，台灣民主化的完成，就是經過6次憲改，憲改在李登輝手上完成，這是很難、很大的挑戰。許信良稱讚李登輝「人高大、命大、敢做大事」。

林佳龍表示，李總統被稱為「民主之父」，很重要就是因為推動憲改，李登輝主導了6次修憲，驅動台灣民主轉型，特別是總統直選、國會全面改選，形塑台灣現在的憲政體制。

林佳龍說，現在各界關心，新的憲改時刻是否再度來臨，到底台灣該如何完善民主體制、提升民主品質，因此發揚李登輝學，也學李登輝過去走過的路對當前台灣的發展有什麼樣的啟發。

葉俊榮指出，憲法已經改過的部分，他很難想像有重新修改的可能。例如總統直選，他不信以後會拿掉，國民大會不可能重啟，凍省、虛省也不可能恢復。他很難想像有人會翻案，因為過去修憲是有邏輯的。

葉俊榮說，憲法過去沒改的，未來有可能改，例如廢除考監兩院，未來是有機會廢除，大家可以討論。

葉俊榮也說，過去修憲圍繞在「國民大會」上，但現在已經不是國民大會的年代，未來要面對的是國民。所以，修憲要多跟國民溝通，要國民本位。政黨要謙虛一點，還要互相合作，才有可能。

林昶佐則表示，他很關心人權，因此列了人權清單、提出修憲案，人權清單也是其他國家在修憲時會放進去的。
林昶佐說，以人權的進展來講，台灣還有很多不足之處，現在的憲法是在1947年公布，之後世界上出現了很多人權公約。台灣的處理方法，不是放入憲法之中，如果人民的權利受到侵犯，都是告到法院，讓法官裁決。但他認為，人民的權利應該在憲法中清楚條列，而不是讓人民去告。
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