強龍壓地頭蛇？馬英九柯文哲「王見王」同台

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場活動是要向外界展示自108年4月起，興隆公園藉由設置透水性鋪面、生態池、雨撲滿等生態設施，讓興隆公園成為調節都市區域微氣候的重要角色。
在貴賓致詞階段，柯文哲特別禮讓，他請馬前總統先致詞。馬英九說，他是受市長柯文哲的邀請參加活動，他今天出席這場活動有多種身分，一方面是「前市長」、一方面是「前總統」，更重要的，他是「在地36年的老居民」。馬英九笑說，市長太客氣了，市長是主人，應該先致詞，但市長強迫他先上來講話，這樣子造成一種「強龍壓地頭蛇」的感覺。
柯文哲致詞時表示，由於世界已經進入極端氣候，因此從106年開始，他就要求台北市的公園設計都要做到透水鋪面，還有整體的生態化。這次用原生物種和生態工法做了池裡的生態改造，希望形成一個水循環系統，還兼具都市防洪功能。
最後，柯文哲也特別向一同出席的馬前總統致意，表示馬前總統是住在這裡36年的居民，希望在大家共同努力下，可以讓這裡的環境愈來愈好、更生態、更宜居。
活動結束後，記者問柯文哲，為什麼讓馬英九先致詞？柯文哲說「總統要先講」，記者問「有強龍壓地頭蛇的感覺嗎」？柯說「沒有啦、沒有啦，不要去搶風頭」。
記者再問，是否對馬特別友善？柯文哲表示，現在他對每個人都很友善，記者追問「包括民進黨嗎」？柯說「對啊。其實我在民進黨有很多好朋友，只是大家見面，要戴鴨舌帽、戴口罩」、「我民進黨朋友很多」。