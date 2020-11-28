故宮降級？國民黨宣布全力反對 捍衛到底
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-28 17:19:35
外傳原隸屬行政院的國立故宮博物院可能降級，改為隸屬於文化部，甚至思考改名為「華夏博物館」，國民黨28日表示，故宮文物不僅具有國際宣傳價值，更涉及保存及研究的專業領域，併入文化部勢必縮編職能，若民進黨基於政治因素或意識型態考量，企圖縮減故宮的層級與員額，國民黨將全力捍衛，故宮不應降級與縮編。
國民黨指出，故宮直屬於行政院，近70萬件歷史文物的保存應受到行政院、立法院、監察院、審計部等層層監督，以策國家資產的安全。故宮直屬於行政院層級，故宮院長必須赴立法院備詢，其預算和業務受到國會直接監督，才能確保故宮各項業務的專業運作。國民黨強調，立法院黨團將於教文委員會安排專案報告，要求相關官員說清楚，現行編制與運作有無出現滯礙難行的問題？若沒意識型態的考量，為何硬要故宮降級？
國民黨舉例，2007年蘇貞昌時任行政院長，曾公開喊出「台灣要正名」，隨即行政院會就針對《故宮博物院組織條例修正草案》中的文字進行「去中國化」修正，將其中的寶物來自「北平故宮」與「中央博物院」等文字全部刪除，也將條文中「加強對中國古代文物藝術品之徵集、研究、闡揚」修正為「加強對國內外文物及藝術品的徵集、研究、闡揚」；2018年，時任故宮院長陳其南也不諱言，他上任後的重要任務是「故宮台灣化」。國民黨呼籲民進黨政府審慎而為，切勿因政治因素或意識型態的考量，損及國家重要文物資產的價值。