寶佳涉勞退弊案　謝金河痛批林陳海父子寧可當秃鷹

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謝金河表示，遭北檢約談的唐楚烈是前行政院長陳冲的愛將，曾擔任彰化銀行總經理。他認為，本案是操作政府基金的基層官員被利益誘惑，勾結外部人員牟取私利的弊案，但捲入其中的寶佳機構很可能是大事。
謝金河指出，寶佳機構財力雄厚，據說涉入股市的資金少則數百億，多則上千億，在股票市場已到了喊水會結凍的地步，尤其是唐楚烈操作慓悍，很多寶佳介入持股的企業老闆都聞之喪膽。這些年寶佳從金融股操作開始，吳東亮的台新金最早嚐到苦頭，接著是駱錦明的中華票券，然後是何壽川的永豐金。後來寶佳相中業績好，股價低的傳產股，最具代表性的是寶佳恊助許作名拿下永大經營權。今年寶佳也介入遠百，永冠，尤其是東元電機，寶佳兵臨城下，逼得最近黃茂雄結盟華新增發新股自保。
謝金河說，一個上千億的財團，到了富可敵國的財富，通常會選擇持盈保泰守住財富，但寶佳機構的林陳海父子卻逆向操作，選擇在股市當禿鷹，這讓他百思不解。他表示，幾個月前曾在一個聚會的場所問鄭文燦市長：為什麼寶佳集團林陳海父子不當巴菲特，寧可當禿鷹？這個問題鄭市長當然無法回答，可是林家父子放任底下的人頻頻狙擊別人公司，恩怨恐愈結愈深，一旦企業出現破口，災難就會扮隨而至。
謝金河說，他有位十分尊敬的長輩，十幾家公司的核心持股都超過10%，這位長輩手上的股票，幾十年只增不減，每年股東大會前夕，都會無償主動交給公司派，這位長輩沒有什麼要求，只交代經營者要把公司經營好，贏得公司對他的無限尊崇，這讓謝金河看到真正的巴菲特！
謝金河進一步指出，寶佳林陳海父子手握巨資，在股海翻雲覆雨，到底圖的是什麼？令人匪夷所思！謝金河最後說：「要我是林陳海，我會選擇立即解散寶佳資產，專心當一個長期投資的巴菲特！」