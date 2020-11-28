老外闖萬里最恐怖廢墟　在二樓看見這畫面寒毛直豎

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老外闖萬里最恐怖廢墟　在二樓看見這畫面寒毛直豎

記者蕭子瑜/綜合報導

calendar_today2020-11-28 17:54:54｜update2020-11-28 17:54:56

▲萬里海邊被遺棄的飯店餐廳。（圖／取自FoodBaby/Reddit)
▲萬里海邊被遺棄的飯店餐廳。（圖／取自FoodBaby/Reddit)
根據The China Post報導，城市探索是許多在台外國人都愛做的事，而廢墟對老外來說格外有魅力，因廢墟有時更能呈現出台灣多元文化風味。
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近期，FoodBaby (食物寶寶)在美版PTT論壇Reddit上分享自己前往新北市萬里海邊的一間廢墟飯店探險照。
雖然萬里最有名的廢墟是飛碟屋，其實也有很多隱藏版、通往過去的舊建築，而其中一個便是萬里福華飯店的城堡餐廳。

▲萬里福華飯店城堡餐廳（圖／取自FoodBabyTW網站)
▲萬里福華飯店城堡餐廳（圖／取自FoodBabyTW網站)
FoodBaby的照片中捕捉了阿拉伯式的天花板和一個空蕩蕩的大廳，其中大廳中央還有一個曾為小池子的建設，如今已淪為堆疊破花盆的地方。

▲大廳中央還有一個曾為小池子的建設，如今已淪為堆疊破花盆的地方。(圖／取自FoodBaby/Reddit)
▲大廳中央還有一個曾為小池子的建設，如今已淪為堆疊破花盆的地方。(圖／取自FoodBaby/Reddit)
這次的探險中FoodBaby也有前往地下室，發現了一個黑暗的游泳池和一間充滿鏡子的健身房，對她而言成為整棟建築最恐怖的地方。

▲對FoodBaby而言，地下室的游泳池是整棟最恐怖的地方。（圖／取自FoodBabyTW網站和IG)
▲對FoodBaby而言，地下室的游泳池是整棟最恐怖的地方。（圖／取自FoodBabyTW網站和IG)
後來因為聽到樓上有咚咚的聲響，她與朋友循著聲音往上走，竟驚見一個泰迪熊玩偶被繩子繞脖，懸掛在走廊的天花板上。

她的貼文立即得到外國網友熱烈的迴響，許多人也大大讚賞她的勇氣。

也有人表示自己對那個地方有興趣，希望之後可以自行前往，並詢問了此場所的確切地點和結束營運的原因。

其實，這棟建築是在今年四月初因為不堪疫情的打擊，在遊客不足的情況下熄燈。

▲城堡餐廳室內二樓（圖／取自FoodBabyTW網站）
▲城堡餐廳室內二樓（圖／取自FoodBabyTW網站）
當時，城堡餐廳可是非常受歡迎的地方，除了希臘式風格的建築設計外，它裡面更供應各式不同料理，而地下室也有健身房、三溫暖、室內水療泳池和游泳池。

遺憾的是在今天的大環境下，淪為廢墟的它，只能供未來探險家看到台灣過去時代的眼淚。
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