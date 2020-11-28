雲林家扶辦感恩節活動　自立青年指導家扶童DIY奶蓋蛋糕

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李宜紋高職畢業後就到外地學習烘焙技巧，民國104年回到故鄉水林開設自己的烘焙工作室，過程中遭遇不少的困難與艱辛，幸好後來再次遇到以前學烘焙的同事—柯筑詠，兩人胼手胝足一起在水林經營烘焙坊，今年不但正式結為連理，也幫烘焙坊找到了新家，成立「水林恩典手工烘焙坊」，可謂雙喜臨門。
李宜紋一直懷抱感恩的心想要回饋家扶，這次能夠指導家扶學童做蛋糕，李宜紋開心表示：很感激家扶當年的幫助，讓我能夠順利完成學業，也很開心能發揮自己的一技之長，回到家扶教小朋友們做感恩節蛋糕，希望小朋友們能和我一樣，時常感恩上帝、感恩每一位幫助過我們的人。
李宜紋細心的指導家扶小朋友製作乳酪鮮奶油餡，用花嘴擠進去蛋糕裡，再將巧克力融化用模具塑造造型，以水果裝飾表面，好看的奶蓋蛋糕就完成﹔住口湖鄉就讀小六的吳玉婷表示，以前看麵包師傅做蛋糕覺得很難，但今天宜紋姊姊教我們的做法很簡單，回家後會想再嘗試做給家人們吃。
今天的活動除了指導家扶學童製作感恩節蛋糕之外，家扶社工老師也指導小朋友運用簡單的材料，製作新奇好玩的扭蛋機卡片，可以送給家人作為感恩節卡片。
雲林家扶社工督導王耀慶表示，感謝自立青年李宜紋回饋家扶，指導小朋友做感恩節蛋糕，還有家扶社工指導小朋友做感恩節卡片，希望透過新奇有趣的DIY體驗，能讓家扶學童學習知足感恩，長大後也能和宜紋一樣，貢獻自己心力以回饋社會。