雲林家扶辦感恩節活動　自立青年指導家扶童DIY奶蓋蛋糕

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雲林家扶辦感恩節活動　自立青年指導家扶童DIY奶蓋蛋糕

記者蘇榮泉/雲林報導

calendar_today2020-11-28 19:15:26｜update2020-11-28 19:16:43

雲林家扶辦感恩節活動
▲李宜紋老師細心指導家扶學童們倒入鮮奶油，以製作奶蓋蛋糕所需的奶蓋奶油。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.28）
雲林家扶北港服務處今（28）日辦理兒童DIY手作課程，帶領家扶兒童認識感恩節的由來，並邀請水林恩典手工烘焙坊負責人的自立青年李宜紋，指導家扶兒童利用乳酪鮮奶油製作奶蓋蛋糕，還有家扶社工老師指導學生製作運用簡單素材製作好玩又有趣的扭蛋機卡片，陪伴海線家庭兒童用活潑生動的DIY課程，一起體會感恩節的熱鬧氣氛。
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感恩節雖然是西方的節慶活動，但為了讓長期接受家扶認養人幫助的小朋友們也能學習感恩，雲林家扶特別邀請曾經接受過家扶幫助長大的自立青年—李宜紋，回到家扶娘家貢獻自己的技能，指導家扶小朋友們親手製作奶蓋蛋糕DIY。
▲自立青年李宜紋相當開心能有機會表示對家扶的感謝，也鼓勵學弟妹保持感恩的心回饋社會。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.28）
▲自立青年李宜紋相當開心能有機會表示對家扶的感謝，也鼓勵學弟妹保持感恩的心回饋社會。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.28）
李宜紋高職畢業後就到外地學習烘焙技巧，民國104年回到故鄉水林開設自己的烘焙工作室，過程中遭遇不少的困難與艱辛，幸好後來再次遇到以前學烘焙的同事—柯筑詠，兩人胼手胝足一起在水林經營烘焙坊，今年不但正式結為連理，也幫烘焙坊找到了新家，成立「水林恩典手工烘焙坊」，可謂雙喜臨門。

李宜紋一直懷抱感恩的心想要回饋家扶，這次能夠指導家扶學童做蛋糕，李宜紋開心表示：很感激家扶當年的幫助，讓我能夠順利完成學業，也很開心能發揮自己的一技之長，回到家扶教小朋友們做感恩節蛋糕，希望小朋友們能和我一樣，時常感恩上帝、感恩每一位幫助過我們的人。

李宜紋細心的指導家扶小朋友製作乳酪鮮奶油餡，用花嘴擠進去蛋糕裡，再將巧克力融化用模具塑造造型，以水果裝飾表面，好看的奶蓋蛋糕就完成住口湖鄉就讀小六的吳玉婷表示，以前看麵包師傅做蛋糕覺得很難，但今天宜紋姊姊教我們的做法很簡單，回家後會想再嘗試做給家人們吃。

▲自立青年李宜紋與丈夫柯筑詠一同進行奶蓋蛋糕製作教學，回饋家扶過去對她的幫助。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.28）
▲自立青年李宜紋與丈夫柯筑詠一同進行奶蓋蛋糕製作教學，回饋家扶過去對她的幫助。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.28）
今天的活動除了指導家扶學童製作感恩節蛋糕之外，家扶社工老師也指導小朋友運用簡單的材料，製作新奇好玩的扭蛋機卡片，可以送給家人作為感恩節卡片。
雲林家扶社工督導王耀慶表示，感謝自立青年李宜紋回饋家扶，指導小朋友做感恩節蛋糕，還有家扶社工指導小朋友做感恩節卡片，希望透過新奇有趣的DIY體驗，能讓家扶學童學習知足感恩，長大後也能和宜紋一樣，貢獻自己心力以回饋社會。
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