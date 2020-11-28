峮峮現身小鬼潮牌秀　柯有倫感性心裡話惹鼻酸

藝人小鬼黃鴻升於9月16日在家中猝逝，如今已經過了2個多月，而今（28）日是他37歲的冥誕，他自創潮牌AES也在今天舉辦走秀發表會，演藝圈好友坤達、柯有倫、海裕芬、鬼鬼、李易，以及女友峮峮皆到場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 鬼鬼第一個進場，受訪時她透露，與阿喜、李佳穎等，帶著可樂、小蛋糕一起去北投墓園看小鬼為他慶生。小鬼的女友峮峮，她特別穿著小鬼經營的潮牌帽T現身，表情輕鬆的踏入會場，坐在鬼鬼旁邊，2人開心聊著天。海裕芬則是提到昨天有看到彩虹，覺得是小鬼傳達給大家的訊息。柯有倫表示：「生日就是一定要來支持，很少跟他過生日，從小就知道他經營這個牌子，一定要過來支持一下。」他也說道，自己很想念小鬼，有幾次想找對方打球，才驚覺小鬼已經不在了。李易提到25日就去墓園看過小鬼了，所以冥誕這天就留給其他人，他感性的說：「希望他真的可以過得很好，他的正能量不要隨著時間遺忘。」回憶過去與小鬼相處的時光，他說在錄製《綜藝玩很大》的時候壓力很大，小鬼卻從來沒抱怨過，都很認真在訓練。修杰楷表示在小鬼冥誕這天，有很多話想要跟小鬼說，他認為小鬼一直是個會帶給大家正能量的兄弟，「10年前就一直支持他，第一次辦這麼大的秀。」▲柯有倫（後排左四）現身小鬼潮牌秀。（圖／記者吳雨婕攝, 2020.11.28）▲鬼鬼（戴綠口罩）第一個到達小鬼秀現場。（圖／記者吳雨婕攝, 2020.11.28）