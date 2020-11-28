影／愛心義賣跳蚤市場17年不間斷　募得善款近30萬元

「從一個人到一群人」，愛心義賣跳蚤市場17年不間斷，二手市集暨藝術傳愛活動今（28）日在彰化藝術館前熱鬧展開，從17年前獨自一人舉行愛心跳蚤市場義賣，每年都有新的愛心團體加入行列，義賣規模越來越大，有願就有力，愛心力量無限大，不少人帶著大型購物袋前來採購，撿便宜又能做公益。

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▲門諾基金會執行長邱燕銀今年特別第一次到義賣現場，感受到彰化人滿滿的愛心，期許大家的奉獻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲門諾基金會執行長邱燕銀今年特別第一次到義賣現場，感受到彰化人滿滿的愛心，期許大家的奉獻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

「來哦！通通只要100元喔！」蘭馨交流協會長章麗美熱心地在攤位前招呼民眾，她說，這些二手物資都是善心民眾捐出來義賣，雖然花了不少時間整理，但能義賣幫助更多人，無私付出做善事最開心。

救國團彰化市團委會會長溫芝樺提到，今年不同以往的二手市集，募集的很多善心企業的全新優質商品用低於市價5折以上與民眾們共植福田，一早花壇鄉民代表翁啟祐就前來搶購大毛毯，要將購買的毛毯再捐贈給弱勢家庭，讓愛心層層加疊。

▲今年在大家努力下總共有17個攤位，超過預期目標，雖然許多團體都不再收二手物資、二手衣來義賣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲今年在大家努力下總共有17個攤位，超過預期目標，雖然許多團體都不再收二手物資、二手衣來義賣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

另外今年更加入藝術傳愛的主題，溫芝樺說，自己也與多位藝術家合作製作了許多蝶谷巴特作品，還沒開賣就被預約一掃而空，感受到大家滿滿的熱情，連續好幾天熬夜趕工作品的勞累都一掃而空，而今日救國團的愛心企業藝術攤位總共募集了約7萬元，全數當將捐出做為寒士圍爐及彰化縣政府社會處急難救助金，感謝大家以行動力挺。

從17年前發起愛心義賣的翁敏禎說，今年在大家努力下總共有17個攤位，超過預期目標，雖然許多團體都不再收二手物資、二手衣來義賣，但翁敏禎認為，但她一本「初心」，今天的愛心鑼約募集了20多萬，這些善款將作為門諾基金會投入長者與身障者的照顧工作。

▲二手物資都是善心民眾捐出來義賣，雖然花了不少時間整理，但能義賣幫助更多人，無私付出做善事最開心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲二手物資都是善心民眾捐出來義賣，雖然花了不少時間整理，但能義賣幫助更多人，無私付出做善事最開心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

門諾基金會執行長邱燕銀強調，感謝彰化鄉親每年支持義賣活動，讓門諾有資源持續在後山為長者與身障者做照顧工作，今年特別第一次到義賣現場，感受到彰化人滿滿的愛心，期許大家的奉獻，能將東部地區打造為適宜每一位弟兄姊妹的人間樂土，不畏貧富、無懼病苦，都能享有喜樂與健康的生活，珍惜每一滴資源，將愛與關懷送到最需要的角落。