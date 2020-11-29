激烈抗爭有理！陳玉珍：否則核食也將叩關
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-29 08:00:00
國民黨團27日在立法院丟擲豬內臟抗議萊豬進口議題，引起外界譁然，民進黨不禁發聲明譴責，國民黨踐踏豬農心血，浪費食物，對此國民黨立委陳玉珍今（28）日痛批，民進黨只關心丟在地上的豬內臟，卻不關心萊豬進口危害國人食安問題，如果在野黨不選擇激烈手段來抗爭，日本核食不就也會叩關？
陳玉珍稍早透過臉書指出，對於民進黨立委對週五議事攻防的回應，讓他想起孔子曾經說過一句話，《爾愛其羊，我愛其禮》，民進黨立委只關心丟在地上的豬內臟，為何不關心明年有毒豬肉進口來台灣後，對全體國人食安健康的危害！陳玉珍質疑，昨天行政院長蘇貞昌說的還不夠清楚嗎？進口豬肉只會標示原產地，不會標示是否含萊克多巴胺，請問國人如何得知買到的進口豬肉是不是毒豬肉？即使昨天其他在野黨立委追問，蘇院長仍不改其詞，請問這樣的總質詢有用嗎？
陳玉珍坦言，今日如果在野黨不選擇激烈手段來進行抗爭，來捍衛國人的健康，今天毒豬肉可以進口，明天日本核食不就也會叩關？在民進黨一黨獨大下，所有立法院議事規則都可以跳過，所有立委的質詢行政官員都可呼攏帶過，這樣才是對在野監督力量最大的戕害。
對民進黨團總召柯建銘事後譴責國民黨，只懂幫派化、義和團化，丟豬內臟秀下限，陳玉珍強調，真正幫派化的政黨是民進黨，民進黨可以要求過去強烈質詢食安議題的委員把法案撤掉，甚至動用網軍修理自家的高小妹，這不正是黑道大哥教訓小弟，以統治幫派的治理模式嗎？現又有何臉面來批評在野黨？
新聞來源為Newtalk 新頭殼