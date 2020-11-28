阮ㄟ阿母是雲林總鋪師　家扶媽媽「辦桌」下廚展實力

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雲林家扶陳燦勳主委表示，雲林家扶一直站在家長們的身邊陪伴，協助家庭脫離貧窮。看到媽媽們掌廚的一道道美味婚宴「大菜」看了相當感動，特別頒贈每位媽媽500元禮卷鼓勵。感謝王記松老師一年的中餐證照指導，相信這些媽媽都是有能力的，只是缺乏一個機會。家長方案以教育投資、資產累積及就業自立等多元模式辦理脫貧方案，讓弱勢家庭逐步脫離貧窮的困境。
麥寮老人會吳聯發榮譽理事長、林定楷總幹事亦家扶委員，還有李芳英、許鈺基委員，都特地前來為「總舖師」媽媽們打氣，看見媽媽們在廚房煨湯、甩鍋、刀工、擺盤…展現出專業及自信，委員們皆表示，看見媽媽們展現中餐技術，有獨當一面能力，完全不輸飯店大廚，相信家扶的媽媽一定能翻轉人生。
口湖葉家妤媽媽長期肩負一家六口的經濟重擔及先生重殘的起居照顧，沒有專業技能只能打零工持家。今年參加「家長生涯方案~中餐丙級證照班」考取中餐丙級證照，家妤媽媽在中餐丙級證照的加持下順利錄取餐廳的工作，開始反轉人生，更鼓勵了孩子只要肯定努力一定會有收穫。
阮氏垂莊媽媽是麥寮越南籍新住民，參加「中餐丙級證照」課程是最開心期待的事。垂莊媽媽靠著毅力與用心考取中餐丙級證照，將看不懂的中文一字字請小孩協助翻譯，把整本課本翻譯成越南文閱讀。垂莊媽媽說，原本自己是很自卑的，直到考取中餐證照後才有自信向朋友分享自己的料理，如今可以靠自己跟其他九位家長一起辦桌回饋弱勢家庭，感到非常有成就感與自信心。
雲林家扶施雅惠社工員表示，家長生生涯方案的十位媽媽，因為家庭因素都沒有專業知識與技術能力來提升經濟，在人力市場上也是弱勢者，雲林家扶希冀辦理「中餐丙級證照班」提供弱勢家長知識與技術的傳授，並通過國家級認證考試提升家長的專業能力，家長以「自助」精神加上家扶的「人助」力量，並且擁有專業才能進而脫貧，迎接職場各種挑戰。也呼籲社會大眾關注脫貧服務，一起響應無窮世代~掏掏口袋零錢幫助兒少助學。