境外移入確診暴增 再暫緩2印尼仲介公司移工來台
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-28 20:46:06
繼昨（27）日新增暫緩2家印尼公司仲介移工入境後，中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，由於印尼新冠肺炎疫情嚴峻，自即日起再新增暫緩兩家印尼公司仲介移工入境。累計暫緩移工入境的印尼仲介公司已達8家。
指揮中心表示，近期印尼籍移工確診個案持續增加，除11月20日起暫緩4家印尼移工仲介公司所屬移工入境外，昨日也新增了2家，今日再追加「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」及「PT. MITRA SINERGI SUKSES」共2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。指揮中心指出，經進一步調查，我國10月22日迄今確診之印尼籍移工中，另分別有4名自「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」及2名自「PT. MITRA SINERGI SUKSES」共2家印尼外國人力仲介公司仲介引進，故自即日起，新增暫緩該2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作。另該8家仲介移工無論有無取得簽證，即日起皆暫緩入境。指揮中心指出，未來該8家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情之證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來台工作。