新冠病毒「起源非武漢」？中國科學院稱：源於去年印度

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新冠病毒「起源非武漢」？中國科學院稱：源於去年印度

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-28 23:47:58

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▲新冠肺炎疫情持續肆虐，有部分國家進入第三波流行爆發，全球確診人數也已突破6180萬，而「疫情發源地」至今仍未被釐清。（圖／pixabay圖庫）
新冠肺炎疫情持續肆虐，有部分國家進入第三波流行爆發，全球確診人數也已突破6180萬，而「疫情發源地」至今仍未被釐清。不過中國科學院近期又上傳研究報告，稱新冠病毒「可能源自印度，時間點在去年夏天」。
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據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，中國科學院研究團隊於一篇上傳到早期研究平台SSRN的報告中聲稱，「病毒可能起源於2019年夏天的印度，透過含有病毒的水，從動物傳染給人類，然後在沒人注意到的情況下傳到武漢，才會在武漢出現第一起病例」。
▲中國科學院報告稱，新冠病毒「可能源自印度」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲中國科學院報告稱，新冠病毒「可能源自印度」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這份報告中，中國科學院團隊採用親緣演化分析（phylogenetic analysis）來追蹤病毒起源，即探究病毒如何突變，因為病毒每次自我複製時，去氧核醣核酸（DNA）都會發生微小變化，「只要找到突變最少的樣本，就應該有可能追溯到病毒起源」。

研究小組稱，採用這種方法後，認為「武漢發現的病毒並非『初版』病毒」，起源反而指向其他多個國家如：孟加拉、美國、希臘、澳洲、印度、義大利、捷克、塞爾維亞及俄羅斯。其中印度和孟加拉因為更為鄰近中國，「因此第一次傳染極有可能發生在此」，研究小組更在最後稱，該病毒最早於2019年7月或8月於印度、孟加拉出現，「因為印度醫療體系較差，加上其國年輕人口染疫後症狀較輕微，才令這種病毒在數個月難以被發現，從而四處傳播」。

▲中國科學院稱，「武漢發現的病毒非『初版』病毒」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國科學院稱，「武漢發現的病毒非『初版』病毒」。（圖／美聯社／達志影像）
然而蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）的專家羅伯森（David Robertson）則不認同中國科學院的這份報告，認為此研究報告「錯誤百出」，且「對人類理解冠狀病毒毫無幫助」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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