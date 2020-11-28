新冠病毒「起源非武漢」？中國科學院稱：源於去年印度

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這份報告中，中國科學院團隊採用親緣演化分析（phylogenetic analysis）來追蹤病毒起源，即探究病毒如何突變，因為病毒每次自我複製時，去氧核醣核酸（DNA）都會發生微小變化，「只要找到突變最少的樣本，就應該有可能追溯到病毒起源」。
研究小組稱，採用這種方法後，認為「武漢發現的病毒並非『初版』病毒」，起源反而指向其他多個國家如：孟加拉、美國、希臘、澳洲、印度、義大利、捷克、塞爾維亞及俄羅斯。其中印度和孟加拉因為更為鄰近中國，「因此第一次傳染極有可能發生在此」，研究小組更在最後稱，該病毒最早於2019年7月或8月於印度、孟加拉出現，「因為印度醫療體系較差，加上其國年輕人口染疫後症狀較輕微，才令這種病毒在數個月難以被發現，從而四處傳播」。
然而蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）的專家羅伯森（David Robertson）則不認同中國科學院的這份報告，認為此研究報告「錯誤百出」，且「對人類理解冠狀病毒毫無幫助」。（編輯：潘毅）
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