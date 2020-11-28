Zappos台裔創辦人謝家華辭世！傳「火災身亡」　享年46歲

總部位於拉斯維加斯（Las Vegas）的美國網路鞋商Zappos，台裔執行長謝家華（Tony Hsieh）在領導公司20年後，最近宣布退休，豈料27日卻傳出他因為火災受重傷，送醫後直到28日在家人的陪伴下離世，享年46歲。

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綜合外媒報導，根據謝家華創立的Downtown Partnership（DTP）公司所發表的聲明，謝家華辭世時家人都在一旁，而公司發言人法齊歐（Megan Fazio）則是透露，謝家華日前在康乃狄克州拜訪家人時，因房屋失火而受傷，27日不治身亡。

DTP公司也強調，「謝家華的善良和慷慨感動了他周圍的每個人，傳達幸福、快樂是他一貫的信念，因此與其悼念他的逝去，不如一起頌揚他的生活經歷」。據悉，謝家華的父母均來自台灣，他出生於美國伊利諾州，19歲時從哈佛大學畢業，之後創立了Link Exchange，後來出售給微軟，早在24歲時就成為了億萬富翁。



▲美國網路鞋商Zappos，台裔執行長謝家華（Tony Hsieh）傳因火災辭世。（圖／翻攝自zappos IG） 謝家華之後於1999年創立網路鞋商Zappos，不久後就任公司執行長，雖然曾幾度發生財務危機，但也因為其獨特的銷售方式獲得廣大消費者支持，成為全球最大的網路鞋商，亞馬遜也在2009年以12億美元購併他的公司，不過並不介入Zappos的營運。

謝家華在今年8月底傳出退休消息後，致力於振興拉斯維加斯地區，而內華達州州長西蘇拉克（Steve Sisolak）今晚也在推特發文，他表示「謝家華在協助改造拉斯維加斯市中心上扮演了關鍵角色，在這個艱難的時刻，我和太太凱西向他的親朋好友表達慰問之意」。（編輯：郭佩蓉）