經濟成長率上修至2.54％ 蔡英文：令人興奮的數字
經濟成長率上修至2.54％ 蔡英文：令人興奮的數字
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-29 08:04:55
蔡英文總統昨（28）日晚間在出席台北市宜蘭同鄉會員大會時表示，根據主計總處最新經濟預測，今年台灣的經濟成長率上修至2.54％，是一個令人感到興奮的數字。同時，蔡英文也呼籲，秋冬防疫專案即將在12月1日啟動，國人在出入公眾場所時務必戴口罩，也希望民眾有空出門四處走走，與旅行觀光業共度疫情挑戰。
蔡英文昨日晚間出席在台北市國際會議中心舉行的台北市宜蘭同鄉會會員大會時提到，防疫給了國人一個很好的提醒，就是只要團結，什麼事情都可以做得好、做得成功；台灣目前除了疫情穩定外，主計總處也在27日將台灣今年的經濟成長率上修至2.54％，在平時這個數字很普通，但是在疫情期間，2.54％的經濟成長率是一個令人感到興奮的數字，是大家一起打拚出來的。蔡英文表示，希望台灣經濟在穩定成長的同時，能把社會福利做得更好。像是讓長照更完善、面臨少子化問題，她則將照顧小朋友的預算從現階段的600億增加到1,000億，就是要將小朋友照顧得更好，而建立社會整體安全網路也需要大家一起努力。此外，蔡英文也呼籲，秋冬防疫專案即將在12月1日啟動，管制會比較嚴格，民眾在出入公眾場所都要戴口罩，保護自己也保護別人。也希望國人可以一起拚經濟，疫情多少影響各行各業，若有時間、有能力可以出門多走一走，四處看看台灣，讓觀光旅行業有一個好的支撐，多消費可以讓家庭親情更好，一起共度疫情的挑戰。