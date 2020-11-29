今北冷南暖溫差大！吳德榮曝氣溫「小幅回升」時刻

今（29日）晨東北季風受地形舉升形成的層狀雲，覆蓋北台灣；北台灣陸地上的滯留性回波，大部分強度偏弱；北海岸、大台北山區及東北部有明顯降雨。氣象專家吳德榮指出，由於受冷空氣影響，今晨截至5時平地最低氣溫僅15.7度。氣象局於凌晨3:55也發布豪雨特報，新北市及宜蘭縣山區可能有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、台北市與宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，最新（28日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（29、30日）兩天「東北季風」影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；桃園多雲有零星飄小雨的機率，新竹以南影響小，中南部晴朗穩定。北台濕冷，要注意添衣；中南部日夜溫差大，亦應注意。今日各區平地氣溫如下：北部15至21度、中部17至27度、南部17至29度、東部16至26度。

吳德榮也指出，最新模式模擬顯示，週二（1日）至週三（2日）白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；週三晚至週五（4日）冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波，反映「一場秋雨一場寒」的情境，週六（5日）冷空氣漸減弱。週二至週六皆受「東北季風」影響，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；桃園以南影響小，中南部則皆是晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼的天氣。（編輯：許苡晴）