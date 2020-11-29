老公陷大麻風波　陳艾琳沉默後突曬一家3口照

藝人陳艾琳外貌出眾，去年和Alex（顏庭笙）攜手邁入婚姻，隨後還迎來寶貝女兒顏蘵，一家3口相當幸福，未料顏庭笙24日凌晨遭警方搜出大麻煙油，陳艾琳當晚也透過IG發文回應、證實此事，隨後則關閉社群沉澱心情，事發4天後她終於發出長文，並溫馨地曬出一家人的合照。

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陳艾琳透露原本就計畫好25到27日不用社群媒體，恰巧突如其來的狀況，讓她的企劃變成了應當就得如此的模樣，「感謝這3天因為原定的企劃都沒有安排排程，讓客戶和公司都有時間去轉圜接下來的各種工作事宜」，也謝謝老天能讓她在面對人生課題之餘，還有喘息的空間，同時感謝家人、朋友和粉絲網友們，甚至是被耽誤的工作品牌和廠商。

「依舊期待著我們、喜歡著我們，給予我和我的小家庭信任和機會」，儘管老公深陷大麻風波，陳艾琳仍勇敢面對，「每個人都應該磨練自己，使他的生活，甚至生活的細節，經得起其最高尚最嚴苛時刻的審視」，也向女兒喊話：「是妳讓我依然每天都感受到快樂和希望。」她坦言無論如何，明天都是新的一天，會給予自己時間難受和沮喪，盡快回到航道上，「吸取教訓、作為養分，再度站立，並持續前進。」（編輯：侯家瑜）

▲陳艾琳曬出一家人的合照。（圖／陳艾琳IG）