列5爭議酸蘇揆：千萬別下台　李艷秋曝「綠營內部氛圍」

近來行政院長蘇貞昌的言行不斷惹議，民調也急遽下滑。對此，資深媒體人李艷秋就在臉書以「有一種討厭叫蘇貞昌」為題發文，不僅分析「綠營內部氛圍」，更列出蘇揆5大惹惱民意的爭議事件，直酸他「千萬不要下台喔！」

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李艷秋發文表示，蘇貞昌院長最近的滿意度雪崩式下滑，最新TVBS的調查，蘇院長滿意度暴跌10％，只剩38％，前不久還有一個民調，蘇院長榮登最討厭政治人物第一名，套句流行語就是「有一種討厭叫蘇貞昌」，綠營內部見縫開始呈現「蘇貞昌OUT」的氛圍。

李艷秋接著說，「可以理解綠營派系的焦慮，畢竟現在位子都搶得差不多了，如果行政院長空出來，又可以大洗牌一次，搞定的話，可保派系家族幾代繁榮啊！所以蘇院長在裡不應外不合的情況下，處境艱難。」





她也提到，蘇貞昌幾項惹惱民意的事，包括：





1.開放萊豬及內臟進口：這是蔡總統的決定，她要舔美國人，干蘇貞昌屁事啊！沒辦法搞定標示、查廠、稽查，是衛福部和農委會那兩名活寶無能，干蘇貞昌鳥事啊！藍營立委就是無聊，非要他道歉才准上台，蘇院長堅持不低頭，說不扛就不扛，真是硬頸好男兒。





2. 發言人丁怡銘說冠軍牛肉麵用萊牛，引發大風暴，其實這只能怪丁學藝不精，在蘇院長身邊這麼久，伶牙俐齒、 傲慢霸氣卻只學了半套，雖然是個小蘇貞昌，但終究不是本尊，所以徒弟出事，干師父什麼事呢？



▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝自李艷秋的新聞夜總會）

3.關中天：這事算在蘇院長頭上更冤了，雖然舊主委是他罵走的，新主委是他找的，委員是他推的，可是他都是為了執行總統府的要求啊！外洩的會議紀錄都很清楚了，找這些人就是「配合處理中天」，結果也確實達成任務，外界說他染指獨立機關，你嘛幫幫忙，民進黨不支持「獨立」很久了，把屎盆栽他一個人頭上，公平嗎？





4.長年不開會：當然是疫情影響，有些人把馬來西亞女大生被殺害，和11個月沒開治安會報扯在一起，根本是政治鬥爭，以此類推，14個月沒開食安會報，吃萊豬就會中毒嗎？你家孩子吸毒，要怪一年沒開毒品防制會報？國家永續發展會報將近兩年沒開，台灣不是好好的嗎？所以有沒有開會不重要，有沒有這個政府也沒關係，只要有蘇院長就搞定了





5.行政院公帑養小編製圖攻擊反對黨：這其實是不得已的，那些黨內立委和側翼網紅懶得要死，重點抓不到，用語軟弱無力，既然蘇院長是強項，濟弱扶傾也是應該的。至於誰付錢給小編，反正都是台幣，有必要你的我的分那麼清楚嗎？





文末，李艷秋更質酸蘇貞昌，「台灣何其有幸，橫空出世一位蘇院長，我們都已經習慣享受他給我們看鼻孔的日子，所以千萬不要下台喔！讓我們大聲疾呼：『無限期支持蘇貞昌院長～長～長～長～』」。（編輯：許苡晴）