林鄭百萬月薪「現金堆家裡」 港工傷權益會：嚇人又擔心
林鄭百萬月薪「現金堆家裡」 港工傷權益會：嚇人又擔心
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-29 10:58:05｜update2020-11-29 11:00:06
美國政府依《香港法案》對侵犯香港人權的中港 11 名官員實施制裁，其中包括香港特首林鄭月娥、港律政司司長、保安局局長、警務處處長，以及中國中聯辦主任、港澳辦主任、國安公署署長等人。被制裁的官員在美國的房產、權益都會被封鎖，且禁止與美國或在美國境內進行交易，無法取得涉及美金的商品或服務。林鄭月娥日前表示，現在她領薪水都是領現金「有成堆的現金在家」引起香港社會關注。
香港特首林鄭月娥日前接受《香港國經財經台》（ HKIBC ）訪問時表示，因為美國制裁而停用銀行帳戶，港府改以現金支薪，「我有大量現金在家，因為政府支薪給我是用現金，我沒有銀行戶口」不過林鄭覺得因為維護國家安全而受制裁「是種榮幸」。據港媒報導，特首的年薪約為 520 萬港元（約 1912.3 萬台幣）平均每個月約 40 萬港元（約 147 萬台幣）。協助香港基層工友爭取權益的「工業傷亡權益會」在臉書（ Facebook ）上發文，提醒工作者如領現金薪水，需手寫作記錄以保權益。貼文寫道，聽說最近特首都領現金，讓人嚇一跳又好擔心。工會過去常常接到工友求助，雇主用現金支付薪水，但向勞工處上報薪水時往往低報，因此當有工安意外發生時，就很容易就薪資的問題出現爭議。「工業傷亡權益會」呼籲工友可以將薪資存入銀行留下紀錄，或者以手寫方式紀錄。
《 BBC 》則是分析，美國主導的跨境支付系統 SWIFT，為全球通用，當美國財政部實施制裁後，全球銀行都必須注意是否與被制裁人士或機構有業務往來，以免國際金融業務因此受到影響、被切斷美元交易，因此連中資銀行可能都「愛莫能助」。