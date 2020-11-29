倒霉到不行！2021年「4星座」破財傷身　第一名諸事不順

沒有誰能永遠一帆風順，多少都會遇到麻煩與阻礙。想知道自己2021年的運勢吉凶嗎？近日搜狐網《花間雨屋星座》專欄就分析，「4星座」在2021年會比較倒霉，不僅將遇到很多麻煩事，甚至有些事還會難以解決，趕快來看看「衰神」是否會找上你吧！

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第一倒霉 ：處女座

做什麼都不順

處女座不是沒有能力的人，在生活中他們比很多人強許多，只是處女座在2021年將會特別不順！就連他們認為很簡單的事，現在做起來也會波折很多，沒有一件事是能夠順心如意，如願完成的。無論難事或易事都要經歷千辛萬苦才能做好，處女座將會感到心力交瘁。

第二倒霉 ：摩羯座

錢財虧損慘重

摩羯座在2021年不適合做生意，因為他們很容易虧損慘重。摩羯座是相當有野心的人，他們很有自己的想法，就是要賺大錢！所以摩羯座安分不下來，會各種折騰。只是他們的財運不太好，眼看著別人越賺越多，而摩羯座卻是會生意糟糕，錢都讓別人賺去了。

▲「4星座」2021年衰神找上門，將會遇到各種倒楣事。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第三倒霉 ：天秤座

感情上戴綠帽

天秤座一直都是很重感情的一個人，他們對另一半真的是非常好，只要是對方想要的，天秤都會盡自己所能去滿足對方。只是天秤座這樣的付出並沒有換來對方的真情實意，很快地，天秤座就會發現自己被戴綠帽了，所以天秤座會很痛苦，但是也只能自己承受。

第四倒霉 ：金牛座

容易被甩鍋

金牛座在2021年的倒霉金會表現在職場上被人甩鍋，曾經以為自己默默工作，不去跟別人爭搶什麼，或許就能夠平靜過日子吧？但是金牛想太多了，他們看起來既老實又好欺負，自己不去招惹別人，別人也會主動來招惹金牛的，他們一整年都會很心煩。（編輯：許苡晴）