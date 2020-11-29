高雄市新住民會館揭牌　陳其邁：大家要把高雄當自己家

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高雄市新住民會館揭牌　陳其邁：大家要把高雄當自己家

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-29 13:10:24

高雄市新住民會館今（29）日揭牌，高雄市長陳其邁要新住民朋友把高雄當作自己家。（圖／記者鄭婷襄）
▲高雄市新住民會館今（29）日揭牌，高雄市長陳其邁要新住民朋友把高雄當作自己家。（圖／記者鄭婷襄）
高雄市新住民會館今（29）日揭牌，高雄市長陳其邁場用各國語言的「你好」，向現場的新住民朋友打招呼，並表示有六萬三千多個新住民朋友住在高雄，新住民朋友已經是高雄的一部份，而針對嬰兒死亡率六都最高，陳其邁也說將會盤點，看風險落在何處，來協助處裡改善。
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陳其邁表示，在高雄有六萬三千多個新住民的朋友住在這裡，人數其實非常多，台灣已經是他們的第二個家，最重要的就是如何讓他們很快可以融入台灣、高雄的社會，在他們生活或者是在適應上，應該要提供更好、更方便、更即時的單一窗口的服務。
陳其邁指出，新住民會館就是提供一個場所，一方面不管他在生活，或者是課程或者是彼此的聯繫感情都有一個比較固定的一個地方，而每一個區都有不同的族群或者是國家，所以市府就會提供比較客製化的服務，現在新住民有五個服務中心、二十二個服務據點，未來希望能夠再增加，每一區朝向一個服務據點的設立為目標，在新興區這裡是第一個新住民會館，議員也一直在催高雄北區也應該要有新住民會館，在還沒有成立前，市府會先在三十八個行政區成立小站，先把這些功能全部都串起來，

新住民朋友已經是高雄的一部份，所以大家要把高雄當作自己的家，高雄歡迎大家，假如新住民朋友需要市政府來服務，市府也會個案一件一件來幫大家解決生活上，或者是在適應上所碰到的，不管是語言、不管是生活，不管是社會的公共服務，都會來做最好的一個照顧。
根據統計，102至108年，高雄連續七年1歲以下嬰兒死亡率高於全國平均值，高雄則是六都最高，市長陳其邁指出，他會請社會局、衛生局針對不同個案的風險的型態來加以處理，另針對一些經濟弱勢、偏鄉、小媽媽年紀在二十歲以下，或者是高齡的婦女等，對於零到一歲的嬰兒的照問題護，能夠再來盤點，看這個風險的落在哪裡，我們來處理來幫忙來改善。
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