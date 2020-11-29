「全球最孤獨大象」一生飽受折磨　重獲自由將前往柬埔寨

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「全球最孤獨大象」一生飽受折磨　重獲自由將前往柬埔寨

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-29 12:17:55｜update2020-11-29 12:18:53

亞洲象大象
▲卡萬生活的空間只有一個小棚子，半個主足球場大小的活動範圍被護城河圍住。（圖／美聯社／達志影像）
巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（ Islamabad ）一間動物園內圈養的一頭雄性亞洲象「卡萬」（ Kaavan ）曾經被稱為是「世界上最孤獨的大象」因為長期遭受虐待、營養不良、生活條件惡劣，身上多處有新舊傷並出現體重過重、精神錯亂等病徵。在該動物園被勒令停業後，卡萬將於週日（ 29 ）在動物保護團體的協助下前往柬埔寨的保護區。
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亞洲象卡萬今年已經 35 歲，牠在 1985 年被當成禮物，送給當時巴基斯坦的軍政府統治者哈克（ Ziaul Haq ），圈養在伊斯蘭馬巴德的馬拉哈扎動物園（ Marghuzar Zoo ）內，有一個伴侶莎海莉（ Saheli ）但莎海莉在 2012 年，因為動物園員工用尖刺造成的傷口引發敗血症，不幸死亡，自此之後，卡萬在狹小的空間內獨自生活了 8 年。
據《 BBC 》報導，巴基斯坦軍政府領導人哈克的小女兒茲雅恩（ Zain Zia ）看了一部寶萊塢電影後，愛上了大象並祈禱能夠有一隻大象作為朋友，不久後茲雅恩真的「美夢成真」在自家草坪上收到一頭小象。當時 1 歲的卡萬被斯里蘭卡軍方當作是回報巴基斯坦的獻禮。雖然是討女兒開心，但哈克嫌棄養大象麻煩，不久之後就把卡萬送到馬拉哈扎到動物園，成為卡萬「惡夢生活」的開始。

▲卡萬與Four
▲卡萬與Four Paws的工作人員。（圖／美聯社／達志影像）
卡萬在動物園內被當成「生財工具」，牠倚靠在圍欄邊，伸出象鼻娛樂人類。工作人員會用牛鉤戳卡萬，讓牠舉起箱子向遊客乞討。卡萬所在的巴基斯坦夏季非常炎熱，高溫可能逾攝氏 40 度，而晚上卡萬只能待在狹小的棚子內，根據動物保護團體「 Four Paws 」的報告，卡萬的生活空間除了小棚子和四面牆壁，空無一物。

卡萬唯一的伴侶是來自孟加拉的母象莎海莉，牠們曾經作為彼此唯一的陪伴長達數十年。動物專家指出，大象是群居動物，象群家人之間羈絆非常強烈，牠們能夠表現出對彼此的關愛，也會在家族成員過世時集體哀悼。

從 2000 年開始，因為生活環境惡劣造成的壓力，加上高糖飲食讓卡萬體重過重卻營養不良，牠的行為開始出現嚴重偏差。在伴侶死後，卡萬的脾氣變得更憂鬱、暴躁，並且有「刻板行為」會數小時不斷搖晃頭部。2016 年「 Four Paws 」提供援助時，發現卡萬左眼有結膜炎，小腿因為鏈條長期綑綁而反覆受傷、色素沈澱，腳指甲破裂。

卡萬的故事曝光後引起國際動保團體關注，美國歌手雪兒（ Cher ）也曾多次公開呼籲大眾關注大象以及卡萬的困境。經過漫長的訴訟和協調，動保團體才爭取到卡萬的自由，6 月伊斯蘭馬巴德高等法院裁決，下令動物園關閉。據巴基斯坦氣候變遷部門發言人，卡萬在「 Four Paws 」的協助下，將前往柬埔寨的動物保護區，在那裡接受專業獸醫的治療以及訓練計畫。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲卡萬所處的環境與亞洲象正常的生活環境相差甚遠，一般野生亞洲象群生活於熱帶雨與林中。（圖／美聯社／達志影像）
 
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