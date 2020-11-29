「全球最孤獨大象」一生飽受折磨　重獲自由將前往柬埔寨

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據《 BBC 》報導，巴基斯坦軍政府領導人哈克的小女兒茲雅恩（ Zain Zia ）看了一部寶萊塢電影後，愛上了大象並祈禱能夠有一隻大象作為朋友，不久後茲雅恩真的「美夢成真」在自家草坪上收到一頭小象。當時 1 歲的卡萬被斯里蘭卡軍方當作是回報巴基斯坦的獻禮。雖然是討女兒開心，但哈克嫌棄養大象麻煩，不久之後就把卡萬送到馬拉哈扎到動物園，成為卡萬「惡夢生活」的開始。
卡萬在動物園內被當成「生財工具」，牠倚靠在圍欄邊，伸出象鼻娛樂人類。工作人員會用牛鉤戳卡萬，讓牠舉起箱子向遊客乞討。卡萬所在的巴基斯坦夏季非常炎熱，高溫可能逾攝氏 40 度，而晚上卡萬只能待在狹小的棚子內，根據動物保護團體「 Four Paws 」的報告，卡萬的生活空間除了小棚子和四面牆壁，空無一物。
卡萬唯一的伴侶是來自孟加拉的母象莎海莉，牠們曾經作為彼此唯一的陪伴長達數十年。動物專家指出，大象是群居動物，象群家人之間羈絆非常強烈，牠們能夠表現出對彼此的關愛，也會在家族成員過世時集體哀悼。
從 2000 年開始，因為生活環境惡劣造成的壓力，加上高糖飲食讓卡萬體重過重卻營養不良，牠的行為開始出現嚴重偏差。在伴侶死後，卡萬的脾氣變得更憂鬱、暴躁，並且有「刻板行為」會數小時不斷搖晃頭部。2016 年「 Four Paws 」提供援助時，發現卡萬左眼有結膜炎，小腿因為鏈條長期綑綁而反覆受傷、色素沈澱，腳指甲破裂。
卡萬的故事曝光後引起國際動保團體關注，美國歌手雪兒（ Cher ）也曾多次公開呼籲大眾關注大象以及卡萬的困境。經過漫長的訴訟和協調，動保團體才爭取到卡萬的自由，6 月伊斯蘭馬巴德高等法院裁決，下令動物園關閉。據巴基斯坦氣候變遷部門發言人，卡萬在「 Four Paws 」的協助下，將前往柬埔寨的動物保護區，在那裡接受專業獸醫的治療以及訓練計畫。