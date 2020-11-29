疫情下另類耶誕節　專家建議：別擁抱別玩桌遊

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然而，隨著時節邁入下半年，疫情仍沒有緩和趨勢，歐洲更是在冬天迎來第二波疫情高峰，政府的口風也漸漸變成「今年注定無法正常過耶誕節」，讓民眾先有心理準備。
不過，就算倫敦眼跨年煙火早就宣布取消、蘇格蘭愛丁堡知名的跨年節慶霍格莫內（Hogmanay Festival）也停辦，但若連家人都無法團聚見上一面，恐會引發民怨。
為了保住耶誕假期，英格蘭11月5日宣布封城4週，並將於12月2日解禁，商店恢復營業，剛好足夠讓民眾進行耶誕節採買，接著放假。
英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭政府也達成放「防疫耶誕假」的共識，將在12月23日至27日這5天期間讓最多3個固定家庭成員互訪、組成「耶誕防疫泡泡」。
英國決定放防疫耶誕假，除了順應民心，也因為全世界實驗室的疫苗研發陸續傳出好消息。
不過，儘管民眾等著過耶誕節、登記打疫苗，但專家對於英國政府讓民眾在耶誕節放風卻憂心忡忡。
根據英國28日通報數據，過去24小時新增1萬5871人確診、479人在確診28天內不治，累計病故5萬8030人。從數據來看，英國的疫情依舊嚴峻，所謂確診與不治人數降低，也只是相對於先前的疫情高峰期來說。
既然5天的耶誕防疫假已成定局，專家只能給予各式建議，發布「過節指導」，希望儘量降低傳染風險。
例如，吃耶誕節大餐時，一桌人用餐時免不了傳遞食物。然而，冠狀病毒能在物體表面存活數小時，因此餐盤與餐具也可能受到污染，在傳遞餐盤時，恐怕也在傳播病毒。因此專家建議民眾今年打破傳統，限制進入廚房幫忙的人數，或安排一個人專門替大家配餐。
專家也建議，民眾在耶誕節見面時儘量減少聚會人數、縮短聚會時間，且避免肢體接觸，最好做到保持社交距離，以及開窗讓空氣流通。
此外，由於年長者若感染病毒後果較為嚴重，專家建議家長若帶孩子去見祖父母，儘量安排在戶外見面，擁抱和親吻，甚至握手都不要做。同時也避免過夜，若不得不過夜，則建議孩子和父母一起睡，而不是讓不同家庭的孩子睡在一起，增加交互感染風險。
專家甚至對耶誕節期間的休閒娛樂提出建議。專家認為，玩桌遊時，許多人會接觸到共同的物品，增加傳染風險，因此建議改玩可以保持距離的遊戲，像是猜謎遊戲。
若能做到，專家建議，在一起聚會時，每一家戶使用的廁所都應該分開。
就算做到這些防疫措施，也不能確保過一個毫無風險的耶誕節，但若不這麼做，民眾在假期期間染疫，等到收假回去上班、上學，恐會引發更嚴重後果。英國「緊急科學技術顧問」（Scientific Advisory Groupfor Emergencies，SAGE）警告，若民眾在假期期間掉以輕心，疫情很快會捲土重來。（編輯：郭中翰）1091129