樂團成員太興奮狂拉肚子　要求粉絲拍照幫美肌修圖

麋先生「嗜愛動物 巡迴演唱會」台北場於昨（28）日舉行，他們在演唱會上一連飆唱

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首歌，嘉賓則是邀來告五人，雙方各自獻出自己的「第一次」給對方，合唱歌曲《披星戴月的想你》、《接著》。

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▲麋先生的喆安（右）自爆演唱會前太興奮拉肚子。（圖／相信音樂提供）