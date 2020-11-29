樂團成員太興奮狂拉肚子　要求粉絲拍照幫美肌修圖

麋先生「嗜愛動物 巡迴演唱會」台北場於昨（28）日舉行，他們在演唱會上一連飆唱25首歌，嘉賓則是邀來告五人，雙方各自獻出自己的「第一次」給對方，合唱歌曲《披星戴月的想你》、《接著》。 我是廣告 請繼續往下閱讀 唱完《黃昏市長》後，聖皓和喆安來到延伸舞台前，喆安開玩笑說：「看到我們2個人在這，就知道是本團最強2人組！」台下立刻充滿笑聲，後方主舞台的小B、以諾和逸凡則是加入噓聲的行列，喆安繼續開玩笑道，提到演唱會最煩惱的事情之一，就是不知道要怎麼坐著彈吉他比較帥，「我很擔心大家用手機拍我都是從下往上，可以幫我美肌一下再上傳嗎？」他還自曝前一天因為即將到來的演唱會太興奮，到演唱會開始前共拉了5次肚子。▲麋先生的喆安（右）自爆演唱會前太興奮拉肚子。（圖／相信音樂提供）唱完新歌《餵食秀》，歌曲《披星戴月的想你》的前奏一下，該曲原唱告五人突然現身舞台，告五人主唱犬青、雲安，以及鼓手謙哥上台和麋先生合體，一同詮釋歌曲，而犬青一上台，便興奮的跑遍舞台，一下和鼓手逸凡拍照、一下又和吉他手小B、喆安合照，讓聖皓無奈笑說：「事前告五人就有說他們一上台可能會失控，我心想是能失控到哪去，結果犬青一上台就亂跑！」▲告五人（左一、右一）擔任麋先生台北演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）