支持藍立院丟豬內臟 前立委列八大罪控民進黨成納粹政府
支持藍立院丟豬內臟 前立委列八大罪控民進黨成納粹政府
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-29 14:51:41
國民黨抗議萊豬進口多次佔領立院主席台，為了不讓行政院長蘇貞昌上台報告。據悉，27日蘇貞昌再度前往立院，國民黨立委為阻止他上台，與民進黨立委發生嚴重衝突，甚至在場內丟起豬內臟、潑水、以及鳴笛等荒謬行徑。對此，前國民黨立委則指出，「民進黨已經成為一個納粹化的獨裁政權。」。
孫大千稍早在臉書寫下，「國民黨立法院黨團只是代替人民行使立憲主義中所賦予的『抵抗權』。面對獨裁政權，如果不能夠起身抗暴，捍衛人權，台灣的民主將會成為民進黨的玩具。」而孫大千也對於民進黨的行為，列舉八大罪狀。孫大千還說：「下列的八項行為，已經足以證明民進黨已經成為一個『納粹化』、『法西斯化』的獨裁政權。包含，第一，沒收人民公投權利、第二，不擇手段打擊異己、第三，獨立機關變成東廠、第四，踐踏扼殺新聞自由、第五，全面掌控媒體機器、第六，一黨獨大專斷獨行、第七，任意犧牲民眾健康、第八，政府資源豢養網軍。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼